Киев (адрес не указан)
Доступно в 474 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
257,90 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
257,90 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
257,90 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
257,90 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
257,90 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
830,39
Экономия при брони: -35,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №10
Корпорация Артериум
246,78
Экономия при брони: -17,38 грн
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
758,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Вальтровир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг №50
Корпорация Артериум
659,84
Экономия при брони: -51,64 грн