иногда у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями легких в начале лечения препаратом Алтейка Галичфарм может повышаться вязкость мокроты за счет отделения мокроты, накопившейся в бронхиальном дереве и содержащей большое количество детрита, белков и воспалительных элементов. Поэтому при диффузном поражении бронхов, значительных изменениях физико-химических свойств мокроты и снижении мукоцилиарного транспорта терапию препаратом Алтейка Галичфарм необходимо сочетать с назначением муколитических препаратов (бромгексина).

Препарат содержит сахарозу, что следует учитывать больным сахарным диабетом. Также не следует назначать пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями как непереносимость фруктозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции или недостаточность сахараз-изомальтазы.

Учитывая содержание аспартама в составе, его нельзя применять больным фенилкетонурией.

Применение в период беременности и кормления грудью. Опыт применения у беременных и в период кормления грудью отсутствует.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Препарат не применяют у детей в возрасте до 3 лет.