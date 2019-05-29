Алтейка Галичфарм таблетки (Alteyka Halychpharm tablets) (168717) - инструкция по применению ATC-классификация
Алтейка Галичфарм таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
Алтейка Галичфарм — эффективное отхаркивающее средство, действие которого обусловлено секретолитическими и бронхолитическими свойствами. Препарат оказывает умеренное противокашлевое действие, уменьшает количество приступов кашля и их интенсивность. Нормализует измененную бронхолегочную секрецию, улучшает выведение мокроты: снижает ее вязкость и адгезивные свойства, облегчает продвижение мокроты из нижних в верхние отделы дыхательных путей и ее отхаркивание.
Алтейка Галичфарм нетоксичен и не оказывает местного раздражающего эффекта.
Показания Алтейка Галичфарм таблетки
кашель при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся образованием густого и вязкого бронхиального секрета и/или нарушением его отхаркивания: бронхиты, пневмонии, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма.
Применение Алтейка Галичфарм таблетки
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 1 таблетке 3–4 раза в сутки до еды. Таблетки следует разжевывать и запивать небольшим количеством воды.
Разовая доза для детей в возрасте 3–12 лет — 1 таблетка.
Курс лечения определяется врачом в зависимости от формы заболевания и обычно составляет от 7 дней до 1–2 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
в некоторых случаях возможны аллергические реакции, включая крапивницу, зуд. В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Особые указания
иногда у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями легких в начале лечения препаратом Алтейка Галичфарм может повышаться вязкость мокроты за счет отделения мокроты, накопившейся в бронхиальном дереве и содержащей большое количество детрита, белков и воспалительных элементов. Поэтому при диффузном поражении бронхов, значительных изменениях физико-химических свойств мокроты и снижении мукоцилиарного транспорта терапию препаратом Алтейка Галичфарм необходимо сочетать с назначением муколитических препаратов (бромгексина).
Препарат содержит сахарозу, что следует учитывать больным сахарным диабетом. Также не следует назначать пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями как непереносимость фруктозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции или недостаточность сахараз-изомальтазы.
Учитывая содержание аспартама в составе, его нельзя применять больным фенилкетонурией.
Применение в период беременности и кормления грудью. Опыт применения у беременных и в период кормления грудью отсутствует.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не влияет.
Дети. Препарат не применяют у детей в возрасте до 3 лет.
Взаимодействия
в настоящее время нет данных о лекарственных взаимодействиях препарата Алтейка Галичфарм. Не следует назначать одновременно с препаратами, угнетающими кашель (кодеин). Препарат можно одновременно принимать с другими отхаркивающими средствами.
Передозировка
при применении препарата в указанных терапевтических дозах передозировка невозможна. При длительном применении или передозировке могут возникнуть тошнота и рвота. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.