Алтейка Галичфарм таблетки (Alteyka Halychpharm tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
114,14
Экономия при брони: -3,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
62,06
Экономия при брони: -3,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
119,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
119,60
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
119,29
Экономия при брони: -23,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
117,19
Экономия при брони: -5,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
59,14
Экономия при брони: -3,29 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
117,95
Экономия при брони: -7,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
119,62
Экономия при брони: -8,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
130,33
Экономия при брони: -4,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
67,66
Экономия при брони: -4,41 грн