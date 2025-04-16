Алтейка Галичфарм таблетки (Alteyka Halychpharm tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
118,27
Экономия при брони: -11,85 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
118,31
Экономия при брони: -11,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
133,12
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
132,24
Экономия при брони: -6,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
131,28
Экономия при брони: -5,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
118,06
Экономия при брони: -20,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
116,78
Экономия при брони: -19,15 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн