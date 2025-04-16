Алтейка Галичфарм таблетки (Alteyka Halychpharm tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
109,56
Экономия при брони: -20,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
128,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
128,90 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
128,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
118,22
Экономия при брони: -15,75 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
59,77
Экономия при брони: -8,54 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
128,90 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
128,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
128,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
123,18
Экономия при брони: -7,34 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
122,59
Экономия при брони: -6,46 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
120,20
Экономия при брони: -4,43 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
123,17
Экономия при брони: -6,61 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
128,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
115,98
Экономия при брони: -5,31 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
131,77
Экономия при брони: -6,07 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
133,43
Экономия при брони: -7,81 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
128,90 грн