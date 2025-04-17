Алтейка Галичфарм таблетки (Alteyka Halychpharm tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
117,29
Экономия при брони: -8,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
119,20
Экономия при брони: -23,66 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
120,51
Экономия при брони: -12,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
119,16
Экономия при брони: -23,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
110,21
Экономия при брони: -14,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
116,98
Экономия при брони: -21,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
119,50
Экономия при брони: -11,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
117,97
Экономия при брони: -10,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн