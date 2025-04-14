Алтейка Галичфарм таблетки (Alteyka Halychpharm tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
119,62
Экономия при брони: -10,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
124,82
Экономия при брони: -7,89 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
132,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
116,00
Экономия при брони: -5,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
118,16
Экономия при брони: -7,98 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
116,39
Экономия при брони: -5,16 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
118,29
Экономия при брони: -7,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Не болей
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
115,71
Экономия при брони: -4,09 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
127,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
117,24
Экономия при брони: -7,35 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Алтейка Галичфарм таблетки для жевания 100 мг блистер №20
Корпорация Артериум
59,13
Экономия при брони: -4,18 грн