Лоперамид-Здоровье (Loperamide-Zdorovye)
Лоперамид-Здоровье инструкция по применению
Состав
действующее вещество: loperamidе;
1 таблетка содержит лоперамида гидрохлорида 2 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской.
Фармакотерапевтическая группа
Препараты, подавляющие перистальтику. Код ATС A07D A03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лоперамида гидрохлорид связывается с опиатными рецепторами кишечной стенки. В результате угнетается высвобождение ацетилхолина и простагландинов, снижая таким образом пропульсивную перистальтику и увеличивая время прохождения содержимого через пищеварительный тракт, а также способность стенки кишечника к абсорбции жидкости. Лоперамид гидрохлорид увеличивает тонус анального сфинктера, снижая тем самым недержание каловых масс и позывы к дефекации.
Фармакокинетика.
Абсорбция: большая часть лоперамида, принятого внутрь, абсорбируется из кишечника, но в результате интенсивного метаболизма первого прохождения системная биодоступность составляет около 0,3%.
У крыс показана высокая аффинность лоперамида относительно стенки кишечника с преимущественным связыванием с рецепторами продольного слоя мышечной оболочки. Связывание лоперамида с белками плазмы крови составляет 95%, в основном с альбумином. Лоперамид является субстратом Р-гликопротеина.
Метаболизм: лоперамид почти полностью экстрагируется печенью, где он преимущественно метаболизируется, конъюгируется и экскретируется с желчью. Окислительное N-деметилирование является основным метаболическим путем лоперамида, этот процесс опосредован главным образом изоформами CYP3A4 и CYP2C8. В результате очень интенсивного эффекта первого прохождения через печень концентрации неизмененного лекарственного средства в плазме крови остаются очень низкими.
Элиминация: Т½ лоперамида у людей составляет около 11 часов с диапазоном 9–14 часов. Экскреция неизмененного лоперамида и его метаболитов происходит в основном с калом.
Популяция пациентов детского возраста: фармакокинетические исследования популяции пациентов детского возраста не проводили. Ожидается, что фармакокинетическое поведение лоперамида и взаимодействие лекарственных средств с лоперамидом будут аналогичны наблюдаемым у взрослых.
Показания
Симптоматическое лечение острой диареи у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет.
Симптоматическое лечение острых эпизодов диареи, обусловленной синдромом раздраженного кишечника, у взрослых в возрасте старше 18 лет после установления первичного диагноза врачом.
Противопоказания
Препарат противопоказан:
- пациентам с известной повышенной чувствительностью к лоперамиду гидрохлорида или к любому из компонентов препарата;
- детям в возрасте младше 12 лет;
- пациентам с острой дизентерией, характеризующейся наличием крови в стуле и повышенной температурой тела;
- пациентам с острым язвенным колитом или псевдомембранозным колитом, связанным с применением антибиотиков широкого спектра действия;
- пациентам с бактериальным энтероколитом, вызванным микроорганизмами рода Salmonella, Shigella и Campylobacter.
Препарат вообще не следует применять, если следует избежать угнетения перистальтики из-за возможного риска возникновения значительных осложнений, включая кишечную непроходимость, мегаколон и токсический мегаколон.
Необходимо немедленно прекратить прием препарата, если развивается запор, вздутие живота или кишечная непроходимость.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Сообщали о случаях взаимодействия с лекарственными средствами, обладающими подобными фармакологическими свойствами. Лекарственные средства, оказывающие угнетающее действие на центральную нервную систему (ЦНС), не применять одновременно с препаратом детям.
Лоперамид является субстратом Р-гликопротеина. Одновременное назначение лоперамида (в дозе 16 мг) вместе с ингибиторами Р-гликопротеина (хинидин, ритонавир) приводило к повышению уровня лоперамида в плазме крови в 2–3 раза. Клиническая значимость указанного фармакокинетического взаимодействия при применении лоперамида в рекомендуемых дозах неизвестна.
Сопутствующее применение лоперамида (4 мг однократно) и итраконазола, ингибитора CYP3A4 и Р-гликопротеина приводило к 3–4-кратному увеличению концентраций лоперамида в плазме крови. Ингибитор CYP2C8 гемфиброзил увеличивал содержание лоперамида примерно в 2 раза. Комбинированное применение итраконазола и гемфиброзила приводило к 4-кратному увеличению максимального содержания лоперамида в плазме крови и 13-кратному увеличению общей экспозиции в плазме крови. Это повышение не было связано с влиянием на ЦНС, что определялось с помощью психомоторных тестов (т.е. субъективная сонливость и тест на замену цифровых символов).
Сопутствующее применение лоперамида (16 мг однократно) и кетоконазола, ингибитора CYP3A4 и Р-гликопротеина приводило к 5-кратному повышению концентрации лоперамида в плазме крови. Это повышение не связано с увеличением фармакодинамических эффектов, что определялось с помощью пупилометрии.
Сопутствующее лечение десмопрессином для перорального применения приводило к 3-кратному повышению концентрации десмопрессина в плазме крови, вероятно, вследствие более медленной моторики желудочно-кишечного тракта.
Ожидается, что лекарственные средства с аналогичными фармакологическими свойствами могут усиливать действие лоперамида, а лекарственные средства, ускоряющие прохождение в желудочно-кишечном тракте, могут снижать его действие.
Особенности применения
Лечение диареи носит симптоматический характер. Если можно определить этиологию заболевания (или указано, что нужно это сделать), то при возможности следует проводить специфическое лечение.
У больных с диареей, особенно у детей, ослабленных пациентов, пожилых людей может возникнуть дегидратация и дисбаланс электролитов. В таких случаях важнейшей мерой является применение заместительной терапии для пополнения жидкости и электролитов.
Применение препарата не заменяет введение количества жидкости и восстановления электролитов.
Поскольку стойкая диарея может свидетельствовать о потенциально более серьезных состояниях, лекарственное средство не следует применять длительно, пока причина диареи не будет исследована.
При острой диарее, когда не наблюдается клиническое улучшение в течение 48 ч, применение лоперамида гидрохлорида следует прекратить и обратиться к врачу.
Запрещается применение лоперамида в ситуациях, когда следует избегать угнетения перистальтики из-за возможного риска серьезных последствий, таких как мегаколон и токсический мегаколон.
Пациентам с синдромом приобретенного иммунодефицита, принимающим препарат при диарее, необходимо немедленно прекратить лечение при появлении первых признаков вздутия живота. Существуют отдельные сообщения о случаях кишечной непроходимости с повышенным риском появления токсического мегаколона у пациентов, больных СПИДом, с инфекционными колитами как вирусного, так и бактериального происхождения, при лечении лоперамида гидрохлоридом.
Злоупотребление лоперамидом или неправильное его применение в качестве опиоидного заменителя было описано у лиц с опиоидной зависимостью.
Хотя фармакокинетические данные для пациентов с нарушением функции печени отсутствуют, таким пациентам препарат следует применять с осторожностью из-за замедления метаболизма первого следования. Это лекарственное средство необходимо с осторожностью назначать больным с нарушением функции печени, поскольку оно может привести к относительной передозировке, что может вызвать токсическое поражение ЦНС.
Лекарственные средства, удлиняющие время прохождения, могут привести к развитию токсического мегаколонна у пациентов этой группы.
Ввиду того, что лоперамид хорошо метаболизируется и лоперамид или его метаболиты выводятся с калом, обычно не нужно корректировать дозу лоперамида для пациентов с нарушением функции почек.
Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Для лоперамида не характерны выраженные кардиологические осложнения в диапазоне терапевтических концентраций. При существенном превышении этих значений (до 47 раз) лоперамид демонстрирует кардиологические осложнения: угнетение калиевого (hERG) и натриевого потоков и аритмии на животных моделях in vivo и in vitro.
Были получены сообщения о нарушениях сердечной деятельности, включающих удлинение интервала QT, удлинение комплекса QRS, torsades de pointes, при приеме лоперамида в дозе, превышающей рекомендуемую. Были сообщения о летальных исходах. Пациентам не следует превышать рекомендуемую дозу и/или длительность приема.
Если препарат принимать для контроля приступов диареи, обусловленной синдромом раздраженного кишечника, предварительно диагностированным врачом, и клинического улучшения не наблюдается в течение 48 часов, нужно прекратить применение лоперамида гидрохлорида и обратиться к врачу. Также следует обратиться к врачу, если характер симптомов изменился или повторяющиеся приступы диареи длятся более двух недель.
Для лечения острых приступов диареи, обусловленной синдромом раздраженного кишечника, препарат следует принимать только если врач предварительно диагностировал это заболевание.
В указанных ниже случаях препарат не следует применять без предварительной консультации с врачом, даже если известно, что у пациента синдром раздраженного кишечника (СПК):
- возраст пациента старше 40 лет и с момента последнего приступа СПК прошло некоторое время;
- возраст пациента старше 40 лет и на этот раз симптомы СПК отличаются;
- недавнее кровотечение из кишечника;
- тяжелый запор;
- тошнота или рвота;
- потеря аппетита или уменьшение массы тела;
- затрудненное или болезненное мочеиспускание;
- лихорадка;
- недавнее путешествие за границу.
В случае возникновения новых симптомов, ухудшения симптомов или если симптомы не улучшились в течение 2 недель, обратитесь к врачу.
Способ применения и дозы
Препарат не предназначен для начальной терапии серьезной диареи, что сопровождается снижением уровней жидкости и электролитов. В частности, у детей эту потерю желательно компенсировать благодаря назначению заместительной терапии парентерально или перорально.
Таблетки следует принимать, запивая жидкостью.
Симптоматическое лечение острой диареи у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет. Начальная доза — 2 таблетки (4 мг), в дальнейшем 1 таблетка (2 мг) после каждого последующего жидкого стула. Обычная доза составляет 3–4 таблетки (6–8 мг) в сутки. Максимальная суточная доза при острой диарее не должна превышать 6 таблеток (12 мг).
Симптоматическое лечение острых приступов диареи, обусловленной синдромом раздраженного кишечника, у взрослых в возрасте старше 18 лет после установления первичного диагноза врачом. Начальная доза составляет 2 таблетки (4 мг); в дальнейшем принимать по 1 таблетке (2 мг) после каждого случая жидких стула или согласно предварительным рекомендациям врача. Максимальная суточная доза не должна превышать 6 таблеток (12 мг).
При острой диарее, если в течение 48 часов не наблюдается клинического улучшения, прием препарата следует прекратить.
Применение для лечения больных пожилого возраста. Не требуется коррекция дозы для пациентов пожилого возраста.
Применение при нарушениях функции почек. Не требуется коррекция дозы для пациентов с нарушением функции почек.
Применение при нарушениях функции печени. Хотя фармакокинетические данные о действии препарата у пациентов с нарушением функции печени отсутствуют, таким пациентам следует назначать препарат с осторожностью из-за замедления у них метаболизма первого прохождения.
Дети
Препарат применять детям в возрасте старше 12 лет для симптоматического лечения острой диареи.
Побочные реакции
Со стороны нервной системы: головные боли, головокружение, нарушение координации, потеря сознания, угнетение сознания, гипертонус, сонливость, ступор.
Со стороны пищеварительного тракта: запор, вздутие живота, тошнота, сухость во рту, метеоризм, боль и дискомфорт в животе, рвота, боли в верхней части живота, кишечная непроходимость (включая паралитическую кишечную непроходимость), мегаколон (включая токсический мега).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, ангионевротический отек, буллезная сыпь, включая синдром Стивенса-Джонсона, мультиформную эритему и синдром Лайелла, крапивницу и зуд.
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, анафилактические реакции (включая анафилактический шок) и анафилактоидные реакции.
Со стороны органов зрения: миоз.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: задержка мочи.
Общие нарушения: повышенная утомляемость.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки №10, №10×2 в блистерах в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.