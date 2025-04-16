Лоперамид-Здоровье (Loperamide-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
3.6 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
142.5 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
13,69
Экономия при брони: -0,79 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
243.8 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
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Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
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Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
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Закрыто
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251.4 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
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Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
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Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
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Аптека24
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255.8 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
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Аптека акс социальная
Закрыто
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Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
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Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
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Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
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Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье