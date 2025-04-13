Киев
Лоперамид-Здоровье (Loperamide-Zdorovye)

Лоперамид-Здоровье (Loperamide-Zdorovye)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 5 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
23,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
23,90 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18
Экономия при брони: -0,08 грн
24,10 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
12.1 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
22,20 грн
Домашняя аптечка
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
8.8 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 42 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Монастырище, ул. Мира, 20
169.9 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
190.7 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
249.1 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
303.1 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
22,20 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 17:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
308.9 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
23,80 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 12 мин
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
320.3 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
14,10 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
348.6 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
391.8 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
393.2 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
12,98
Экономия при брони: -0,73 грн
12,26 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
402.9 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,10 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
430.3 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
23,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
430.7 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
25,00 грн
Аптека enter
Закрыто
Открывается через 42 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
430.7 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,20 грн
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