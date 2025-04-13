Лоперамид-Здоровье (Loperamide-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18
Экономия при брони: -0,08 грн
Аптека24
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
12.1 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Домашняя аптечка
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
8.8 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 42 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Монастырище, ул. Мира, 20
169.9 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
190.7 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
249.1 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Владимира, 109-Б
303.1 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Подольск, ул. Соборная, 117/1
308.9 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается через 12 мин
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
320.3 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека24
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
348.6 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
391.8 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
393.2 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
12,98
Экономия при брони: -0,73 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
402.9 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
430.3 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
430.7 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека enter
Закрыто
Открывается через 42 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
430.7 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье