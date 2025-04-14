Лоперамид-Здоровье (Loperamide-Zdorovye)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
10.5 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
12,69
Экономия при брони: -0,47 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
134.9 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
199.6 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
202.0 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
236.1 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
375.1 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
375.1 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
375.6 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
376.6 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
379.2 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18
Экономия при брони: -0,08 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
382.1 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
386.4 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
386.5 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
386.6 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Итальянская, 83
386.8 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье