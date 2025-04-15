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Лоперамид-Здоровье (Loperamide-Zdorovye)

Лоперамид-Здоровье (Loperamide-Zdorovye)

Запорожье (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
В городах рядом
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
65.2 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
17,30 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
73.9 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
13,69
Экономия при брони: -0,79 грн
12,89 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
136.7 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18 грн
Аптека enter
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
358.0 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,20 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
358.1 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
25,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
359.4 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
23,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, ул. Канатная, 78
368.0 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
23,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
368.1 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
23,40 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Итальянская, 83
368.3 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
22,20 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
368.5 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
23,00 грн
Аптека enter
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Аркадийское Плато, 5-Б
368.7 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
7,05 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 7 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 19
369.4 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
23,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Шклярука Павла, 12-Д
370.5 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,60 грн
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