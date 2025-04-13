Лоперамид-Здоровье (Loperamide-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 100-А
6.9 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
184.9 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
12,91
Экономия при брони: -0,68 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
306.2 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Украинская, 98/2
313.9 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
332.9 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
336.0 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
401.4 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
24,18
Экономия при брони: -0,08 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
410.3 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
422.5 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
459.4 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Монастырище, ул. Мира, 20
477.6 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Подольск, ул. Соборная, 117/1
550.4 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека enter
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
552.4 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 62
552.4 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
552.8 км
Лоперамид-Здоровье таблетки 2 мг №20
Корпорация Здоровье