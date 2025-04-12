флакон защищен контролем раскрытия. При первом применении необходимо провернуть колпачок, отделив его от защитного кольца.

Флакон имеет специальную конфигурацию, благодаря которой при нажатии на дно происходит дозированное выделение р-ра по принципу «одно нажатие — одна капля». Твердость стенок флакона значительно уменьшает возможность струйного выделения препарата — самую частую причину передозировки назальных капель.

Перед введением препарата следует тщательно прочистить полость носа.

Риназал капли назальные 0,05% применяют у детей в возрасте от 1 до 11 лет.

Риназал капли назальные 0,1% применяют у взрослых и детей в возрасте от 12 лет.

Капли назальные 0,05%:

применять у детей в возрасте от 1 года до 5 лет (под присмотром взрослых) по 1–2 капли в каждый носовой ход 1–2 раза в сутки, но не более 3 раз в сутки в каждый носовой ход;

применять у детей в возрасте от 6 до 11 лет (под присмотром взрослых) по 2–4 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки.

Применять не более 3 раз в сутки в каждый носовой ход.

Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и не должна превышать 7 дней подряд.

Капли назальные 0,1%:

применять у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет по 2–4 капли в каждый носовой ход 3 раза в сутки.

Применять не более 3 раз в сутки в каждый носовой ход.

Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и не должна превышать 10 дней подряд.