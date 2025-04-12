Риназал® (Rinazal)
Риназал инструкция по применению
Состав
Ксилометазолина гидрохлорид - 1 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ксилометазолин является α-адреномиметиком, сужает периферические сосуды. При нанесении на слизистую оболочку носа ксилометазолин уменьшает отек, снижает гиперемию, экссудацию, облегчает носовое дыхание.
Фармакокинетика. Действие начинается через несколько минут после применения и длится до 12 ч. Длительное применение ксилометазолина (более 1 нед непрерывного применения) может привести к развитию тахифилаксии со снижением терапевтического эффекта. В терапевтических концентрациях ксилометазолин не оказывает системного действия.
Показания Риназал
препарат назначают для симптоматического лечения заложенности носа при простуде, сенной лихорадке, аллергических ринитах, синуситах; для облегчения оттока секрета при заболеваниях придаточных пазух носа; в качестве вспомогательной терапии среднего отита (для уменьшения отека слизистой оболочки полости носа); для облегчения проведения риноскопии.
Применение Риназал
флакон защищен контролем раскрытия. При первом применении необходимо провернуть колпачок, отделив его от защитного кольца.
Флакон имеет специальную конфигурацию, благодаря которой при нажатии на дно происходит дозированное выделение р-ра по принципу «одно нажатие — одна капля». Твердость стенок флакона значительно уменьшает возможность струйного выделения препарата — самую частую причину передозировки назальных капель.
Перед введением препарата следует тщательно прочистить полость носа.
Риназал капли назальные 0,05% применяют у детей в возрасте от 1 до 11 лет.
Риназал капли назальные 0,1% применяют у взрослых и детей в возрасте от 12 лет.
Капли назальные 0,05%:
применять у детей в возрасте от 1 года до 5 лет (под присмотром взрослых) по 1–2 капли в каждый носовой ход 1–2 раза в сутки, но не более 3 раз в сутки в каждый носовой ход;
применять у детей в возрасте от 6 до 11 лет (под присмотром взрослых) по 2–4 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки.
Применять не более 3 раз в сутки в каждый носовой ход.
Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и не должна превышать 7 дней подряд.
Капли назальные 0,1%:
применять у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет по 2–4 капли в каждый носовой ход 3 раза в сутки.
Применять не более 3 раз в сутки в каждый носовой ход.
Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и не должна превышать 10 дней подряд.
Противопоказания
препарат противопоказан при повышенной чувствительности к любому из компонентов препарата, сухом воспалении слизистой оболочки носа, атрофическом рините, острых коронарных заболеваниях, коронарной астме, гипертиреозе, закрытоугольной глаукоме, транссфеноидальной гипофизэктомии или наличии в анамнезе трансназальных/трансоральных хирургических вмешательств с обнажением твердой мозговой оболочки, при одновременном лечении ингибиторами МАО и в течение 2 нед после прекращения их применения.
Побочные эффекты
реакции в месте введения: зуд, ощущение жжения, сухость слизистой оболочки носоглотки, чихание, реактивная гиперемия, гиперсекреция и усиление отека слизистой оболочки носа после снижения действия препарата, развитие вторичного ринита, носовое кровотечение.
В отдельных случаях при местном интраназальном применении отмечают системное симпатомиметическое действие.
Со стороны иммунной системы, кожи и подкожной клетчатки: реакции гиперчувствительности, включая ангионевротический отек, сыпь, зуд, иногда — системные аллергические реакции.
Со стороны нервной системы: головная боль, судороги, беспокойство, повышенная утомляемость (сонливость, вялость), галлюцинации, головокружение, бессонница; при длительном применении в высоких дозах — депрессия.
Со стороны органа зрения: транзиторное ухудшение зрения.
Со стороны сердца: аритмия, тахикардия, повышение АД.
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота.
Особые указания
флакон предназначен для индивидуального использования.
Нельзя применять препарат в течение длительного времени и превышать рекомендуемую дозировку (особенно детям и пациентам пожилого возраста), поскольку это может привести к возникновению ринита, спровоцированного действием препарата, сухого ринита и снижению эффективности лекарственного средства.
Препарат следует с осторожностью назначать пациентам, у которых при применении адренергических препаратов возникают выраженные реакции (бессонница, головокружение, дрожь, сердечные аритмии, повышение АД), и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, с заболеваниями щитовидной железы, порфирией, с затрудненным мочеиспусканием, гипертрофией предстательной железы и существующей феохромоцитомой в связи с возможным симпатомиметическим эффектом.
В связи с сосудосуживающим действием препарата возможно повышение внутриглазного давления.
Не применять дольше 7–10 дней. Длительное лечение препаратом может вызвать обратный эффект.
Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку препарат обладает сосудосуживающим действием, его применение в период беременности и кормления грудью не рекомендуется.
Фертильность. Надлежащие данные о влиянии препарата на фертильность отсутствуют. Поскольку системная экспозиция ксилометазолина гидрохлорида очень низкая, вероятность влияния на фертильность крайне низкая.
Дети. Ксилометазолин капли назальные 0,05% не применяют у детей в возрасте до 1 года.
Ксилометазолин капли назальные 0,1% не применяют у детей в возрасте до 12 лет.
У детей препарат применять под наблюдением взрослых.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Обычно препарат не оказывает или оказывает минимальное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами (следует учитывать возможность развития головокружения, судорог, ухудшения зрения).
Взаимодействия
ингибиторы МАО: ксилометазолин не применять в комбинациях с ингибиторами МАО и в течение 14 дней после их отмены, поскольку возможно повышение АД.
Местные анестетики: ксилометазолин замедляет всасывание средств для местной анестезии.
Антидепрессанты: ксилометазолин усиливает эффект антидепрессантов.
Антигипертензивные средства: ксилометазолин может влиять на действие некоторых антигипертензивных средств, таких как блокаторы β-адренорецепторов.
Препарат может усиливать действие симпатомиметиков и снижать влияние лекарственных средств, подавляющих функцию симпатического отдела вегетативной нервной системы.
Передозировка
специальная конфигурация флакона делает маловероятной случайную передозировку препарата. Передозировка возможна лишь при несоблюдении указанных в инструкции однократных доз и частоты применения.
Передозировка, особенно у детей, может проявляться значительным влиянием на ЦНС, включая конвульсии, кому, брадикардию, апноэ и повышение АД, которое со временем сменяется его снижением.
При введении более 0,2 мг/кг препарата возможно возникновение таких симптомов, как повышенная утомляемость, учащенное сердцебиение и повышение АД. В очень редких случаях при тяжелой передозировке, особенно у детей (например при случайном проглатывании высоких доз препарата), могут чередоваться стадии стимуляции и угнетения ЦНС и сердечно-сосудистой системы. Симптомами стимуляции ЦНС могут быть беспокойство, возбуждение, галлюцинации и в тяжелых случаях — судороги. Симптомами угнетении ЦНС могут быть снижение температуры тела, вялость, сонливость и в более тяжелых случаях — кома.
Также возможно развитие таких симптомов, как сужение или расширение зрачков, гипергидроз, бледность кожных покровов, цианоз, тошнота, тахикардия, брадикардия, аритмия, асистолия, снижение АД, нарушение кровообращения, отек легких, нарушение дыхания и апноэ.
Лечение тяжелой передозировки (>1 мг/кг, что для детей с массой тела 20 кг соответствует содержанию 4 флаконов препарата) желательно начать в течение 1 ч после применения. Для лечения судорог применять противосудорожные препараты типа бензодиазепама, для снижения АД — неселективные блокаторы α-адренорецепторов (например доксазоцин, теразоцин). Применение сосудосуживающих средств противопоказано. Атропин применять только в случае клинически выраженной брадикардии, сопровождающейся снижением АД.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 15 °С. Не замораживать. После вскрытия флакона препарат хранить не более 28 дней.