Киев
Риназал® (Rinazal)

Риназал® (Rinazal)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,20
Экономия при брони: -1,50 грн
75,70 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
153,90
Экономия при брони: -21,50 грн
132,40 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
96,53 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
146,84
Экономия при брони: -4,41 грн
142,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
90,88 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
111,14 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
75,70 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
157,50
Экономия при брони: -25,10 грн
132,40 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,20
Экономия при брони: -1,50 грн
75,70 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
153,90
Экономия при брони: -21,50 грн
132,40 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
82,07
Экономия при брони: -23,33 грн
58,74 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
104,36
Экономия при брони: -13,67 грн
90,69 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
144,96
Экономия при брони: -16,48 грн
128,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,20
Экономия при брони: -1,50 грн
75,70 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
153,90
Экономия при брони: -21,50 грн
132,40 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,49 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
133,15 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
79,91
Экономия при брони: -4,27 грн
75,64 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
143,67
Экономия при брони: -14,32 грн
129,35 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
146,84
Экономия при брони: -11,27 грн
135,57 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
69,03 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
123,56 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
123,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,20
Экономия при брони: -1,50 грн
75,70 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
155,90
Экономия при брони: -23,50 грн
132,40 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
114,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,86
Экономия при брони: -7,46 грн
70,40 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
141,18
Экономия при брони: -12,86 грн
128,32 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
141,18
Экономия при брони: -8,28 грн
132,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
75,70 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
153,90
Экономия при брони: -21,50 грн
132,40 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
69,05 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
123,48 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
124,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
78,17
Экономия при брони: -19,46 грн
58,71 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
141,74
Экономия при брони: -13,42 грн
128,32 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
58,85 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
96,53 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
116,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,69
Экономия при брони: -7,30 грн
70,39 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
147,94
Экономия при брони: -22,29 грн
125,65 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
149,00
Экономия при брони: -23,23 грн
125,77 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
58,85 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
110,64 грн
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