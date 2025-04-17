Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
153,90
Экономия при брони: -21,50 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
146,84
Экономия при брони: -4,41 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
157,50
Экономия при брони: -25,10 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
153,90
Экономия при брони: -21,50 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
82,07
Экономия при брони: -23,33 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
104,36
Экономия при брони: -13,67 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
144,96
Экономия при брони: -16,48 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
153,90
Экономия при брони: -21,50 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
79,91
Экономия при брони: -4,27 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
143,67
Экономия при брони: -14,32 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
146,84
Экономия при брони: -11,27 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
155,90
Экономия при брони: -23,50 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,86
Экономия при брони: -7,46 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
141,18
Экономия при брони: -12,86 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
141,18
Экономия при брони: -8,28 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
153,90
Экономия при брони: -21,50 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
78,17
Экономия при брони: -19,46 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
141,74
Экономия при брони: -13,42 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,69
Экономия при брони: -7,30 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
147,94
Экономия при брони: -22,29 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
149,00
Экономия при брони: -23,23 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница