Киев
Риназал® (Rinazal)

Риназал® (Rinazal)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 396 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
124,09 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
128,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
105,06 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
143,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,22 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
123,04 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
138,17 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
58,84 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
90,89 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
98,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
99,34
Экономия при брони: -32,37 грн
66,97 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
111,77
Экономия при брони: -21,06 грн
90,71 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
141,29
Экономия при брони: -8,78 грн
132,51 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
127,53 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,27 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
115,84 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
143,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,87 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
122,92 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
144,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
82,13
Экономия при брони: -15,48 грн
66,65 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
120,92
Экономия при брони: -20,06 грн
100,86 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
145,58
Экономия при брони: -13,82 грн
131,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,20
Экономия при брони: -1,50 грн
75,70 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
157,50
Экономия при брони: -20,60 грн
136,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
104,90 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
124,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
75,70 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
157,50
Экономия при брони: -20,60 грн
136,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
57,31 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
130,02 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
65,43 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
127,69 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
129,86 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
123,51 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
126,97 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,91 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
126,17 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
75,70 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
153,90
Экономия при брони: -17,00 грн
136,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
74,52 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
123,80 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
127,21 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
68,69 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
123,94 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
130,13 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
67,70 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
122,90 грн
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