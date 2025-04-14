Харьков (адрес не указан)
Доступно в 396 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
99,34
Экономия при брони: -32,37 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
111,77
Экономия при брони: -21,06 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
141,29
Экономия при брони: -8,78 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
82,13
Экономия при брони: -15,48 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
120,92
Экономия при брони: -20,06 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
145,58
Экономия при брони: -13,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,20
Экономия при брони: -1,50 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
157,50
Экономия при брони: -20,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
157,50
Экономия при брони: -20,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
153,90
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница