Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,20
Экономия при брони: -1,70 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
153,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
110,36
Экономия при брони: -13,98 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
140,82
Экономия при брони: -41,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
71,89
Экономия при брони: -4,89 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
128,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
75,70
Экономия при брони: -3,64 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
122,20
Экономия при брони: -5,87 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
139,72
Экономия при брони: -7,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
79,22
Экономия при брони: -10,01 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
153,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
79,04
Экономия при брони: -6,99 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
146,48
Экономия при брони: -26,65 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
143,32
Экономия при брони: -11,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
79,60
Экономия при брони: -3,93 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
137,57
Экономия при брони: -6,79 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
144,03
Экономия при брони: -7,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,20
Экономия при брони: -1,70 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
128,70
Экономия при брони: -0,40 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
78,32
Экономия при брони: -6,27 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
127,51
Экономия при брони: -5,40 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
145,14
Экономия при брони: -10,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
78,11
Экономия при брони: -16,47 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
138,51
Экономия при брони: -42,93 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
144,75
Экономия при брони: -47,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
153,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
79,06
Экономия при брони: -9,06 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
147,57
Экономия при брони: -50,06 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
146,52
Экономия при брони: -11,58 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
78,20
Экономия при брони: -16,56 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
144,94
Экономия при брони: -48,12 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,59
Экономия при брони: -7,12 грн