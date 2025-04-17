Винница (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
76,45
Экономия при брони: -18,48 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
139,02
Экономия при брони: -46,56 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
142,42
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
75,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
153,90
Экономия при брони: -19,30 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
79,82
Экономия при брони: -18,23 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
120,90
Экономия при брони: -30,17 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
144,74
Экономия при брони: -16,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
75,80
Экономия при брони: -0,40 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
150,00
Экономия при брони: -15,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
75,70
Экономия при брони: -0,30 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
157,50
Экономия при брони: -22,90 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
153,90
Экономия при брони: -19,30 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
81,40
Экономия при брони: -23,43 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
120,07
Экономия при брони: -29,34 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
143,77
Экономия при брони: -34,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
79,94
Экономия при брони: -9,25 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
147,08
Экономия при брони: -50,96 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
153,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,20
Экономия при брони: -1,80 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
157,50
Экономия при брони: -22,90 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
64,14
Экономия при брони: -4,73 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
138,28
Экономия при брони: -28,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
78,47
Экономия при брони: -7,78 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
113,18
Экономия при брони: -18,00 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
142,30
Экономия при брони: -13,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
77,20
Экономия при брони: -1,80 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
136,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
80,03
Экономия при брони: -10,88 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
121,19
Экономия при брони: -17,98 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
145,11
Экономия при брони: -16,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Риназал® капли назальные 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
79,68
Экономия при брони: -14,70 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 0.5 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
123,32
Экономия при брони: -20,11 грн
Риназал® спрей назальный дозированный 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарница
153,90 грн