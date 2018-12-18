Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание алкалоидов травы термопсиса в желудочно-кишечном тракте. Препарат не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и с другими препаратами, угнетающими кашель. Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется употреблять большое количество теплой жидкости.