Антитуссин (Antitussin) (168425) - инструкция по применению ATC-классификация
Антитуссин инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 таблетка содержит травы термопсиса ланцетного (Herba Thermopsidis lanceolata) в мелком порошке 0,0067 г, натрия гидрокарбоната 0,25 г;
вспомогательные вещества: тальк, кальция стеарат, крахмал картофельный.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки зеленовато-серого или желто-бурого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской. Допускается наличие вкраплений.
Фармакотерапевтическая группа
Комбинированные препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях.
Код АТХ R05Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Трава термопсиса обладает отхаркивающим действием, оказывает умеренное раздражающее действие на рецепторы слизистой оболочки желудка, рефлекторно повышает секрецию бронхиальных желез. Алкалоиды (цитизином, метилцитизин, пахикарпин, анагирин, термопсин, термопсидин), содержащиеся в траве термопсиса, оказывают возбуждающее действие на дыхательный центр, а в высоких дозах — и на рвотный центр. Натрия гидрокарбонат стимулирует секрецию бронхиальных желез, способствует снижению вязкости мокроты.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
В комплексной терапии при заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с мокротой, которая тяжело отделяется (трахеит, бронхит).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, кровохарканье.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшить всасывание алкалоидов травы термопсиса в желудочно-кишечном тракте. Препарат не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и с другими препаратами, угнетающими кашель. Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется употреблять большое количество теплой жидкости.
Способ применения и дозы
Взрослым препарат следует принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в сутки в течение 3–5 дней, детям старше 12 лет — по ½-1 таблетке 3 раза в сутки в течение 3–5 суток.
Дети
Применение препарата у детей до 12 лет противопоказано.
Побочные реакции
При индивидуальной повышенной чувствительности к препарату возможно развитие аллергических реакций, в т. Ч. Гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи. При приеме больших доз — рвота.
Срок годности
4 года.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 ° С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Таблетки № 10 в блистере.
Категория отпуска
Без рецепта.