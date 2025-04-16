Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
35,40
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
29,30
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
32,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
31,99
Экономия при брони: -2,96 грн
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
61,41
Экономия при брони: -2,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
31,10
Экономия при брони: -1,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
31,51
Экономия при брони: -2,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
30,48
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
32,70
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
30,22
Экономия при брони: -1,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
28,90
Экономия при брони: -2,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
32,70
Экономия при брони: -10,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
31,36
Экономия при брони: -4,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
31,02
Экономия при брони: -4,59 грн