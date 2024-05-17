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Антитуссин таблетки блистер, №20 - Одесса (664695) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
44,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
43,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
43,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
42,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (3)
40,61 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
41,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (5)
41,49 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
44,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
44,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
45,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
50,30
Экономия: -7,90 грн
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
44,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (8)
49,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
48,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (7)
45,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (2)
45,79 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (3)
46,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (2)
47,62
Экономия: -5,22 грн
42,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 42 мин
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
Всего: упаковка (2)
44,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 42 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
44,00 грн