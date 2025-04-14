Одесса (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
28,90
Экономия при брони: -1,29 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 49 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
33,46
Экономия при брони: -1,06 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
28,68
Экономия при брони: -3,57 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
32,09
Экономия при брони: -4,56 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
33,50
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
30,82
Экономия при брони: -1,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
31,75
Экономия при брони: -4,22 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
33,50
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
32,19
Экономия при брони: -3,98 грн