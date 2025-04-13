Киев (адрес не указан)
Доступно в 631 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
29,80
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
33,50
Экономия при брони: -10,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
58,50
Экономия при брони: -6,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
29,40
Экономия при брони: -2,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
28,90
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
32,64
Экономия при брони: -7,01 грн
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
58,76
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"