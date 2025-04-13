Харьков (адрес не указан)
Доступно в 266 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
30,83
Экономия при брони: -0,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
30,95
Экономия при брони: -1,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
30,90
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
32,70
Экономия при брони: -9,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
32,70
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 29 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
29,48
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"