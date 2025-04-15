Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
36,82
Экономия при брони: -1,41 грн
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
54,66
Экономия при брони: -2,09 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
29,07
Экономия при брони: -1,57 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
32,70
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
35,58
Экономия при брони: -5,58 грн
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
56,00
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
32,70
Экономия при брони: -10,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
29,28
Экономия при брони: -1,68 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
32,70
Экономия при брони: -10,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Антитуссин таблетки блистер №20
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
29,20
Экономия при брони: -1,77 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
30,83
Экономия при брони: -4,97 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
30,95
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
31,42
Экономия при брони: -1,91 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
34,22
Экономия при брони: -2,22 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
31,18
Экономия при брони: -4,46 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Антитуссин таблетки блистер №10
ООО "Тернофарм"
33,09
Экономия при брони: -1,13 грн