применение нимодипина требует особой осторожности при генерализованном отеке тканей головного мозга, выраженном повышением внутричерепного давления, а также при артериальной гипотензии с уровнем систолического давления <100 мм рт. ст.

Нимодипин не следует применять у пациентов с травматическим субарахноидальным кровоизлиянием, поскольку соотношение польза/риск не установлены и конкретные рекомендации для этой группы пациентов не определены.

При лечении лиц пожилого возраста, пациентов с выраженными нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации <20 мл/мин) и тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы рекомендуют индивидуальный подбор дозы препарата и систематический контроль АД, ЧСС, ЭКГ, показателей функции почек и печени. При необходимости дозу снижают или отменяют нимодипин.

Нарушение функции печени, особенно при циррозе печени, может привести к повышению биодоступности нимодипина вследствие уменьшения первичного метаболизма и снижения метаболического клиренса. При этом побочные реакции (например снижение АД) могут быть более выраженными. В таких случаях дозу следует снизить с учетом уровня АД, а при необходимости — отменить лечение.

Нимодипин метаболизируется системой P450 3A4. Препараты, влияющие на эту ферментную систему, могут изменить первичный метаболизм или клиренс нимодипина. Поэтому при назначении нимодипина необходимо учитывать сопутствующую терапию, принимая во внимание клинически значимые медикаментозные взаимодействия этого препарата.

Одновременное применение грейпфрутового сока и нимодипина не рекомендуют, поскольку это может привести к повышению концентрации нимодипина в плазме крови. Этот эффект может сохраняться до 4 дней после последнего употребления грейпфрутового сока.

Одновременно с нимодипином целесообразно назначать гепатопротекторные средства.

Дети. Опыт применения нимодипина у детей и подростков в возрасте до 18 лет недостаточен, поэтому не следует назначать препарат пациентам этой возрастной группы.

Период беременности и кормления грудью. В период беременности нимодипин допустимо назначать только в исключительных случаях, когда ожидаемая польза для матери значительно превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения препарата в период кормления грудью, кормление на период лечения следует прекратить.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.

Скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами может быть нарушена в связи с возможностью возникновения головокружения.