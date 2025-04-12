Нимодипин (Nimodipinum)
Нимодипин инструкция по применению
Состав
Нимодипин - 30 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Нимодипин — селективный блокатор кальциевых каналов L-типа, ограничивает трансмембранный ток ионов кальция. Препарат оказывает сосудорасширяющее действие преимущественно на сосуды головного мозга. Спазмолитический эффект обусловлен влиянием на гладкие мышцы сосудов. Предотвращает и устраняет спазм сосудов, вызванный сосудосуживающим действием серотонина, простагландинов, гистамина. Нимодипин увеличивает перфузию в пораженных участках головного мозга, вызванных нарушением кровоснабжения, особенно после субарахноидальных кровоизлияний. Терапевтический эффект препарата проявляется в уменьшении вираженности неврологических симптомов, обусловленных ишемией мозга. Препарат стабилизирует функциональное состояние нейронов головного мозга. Нимодипин значительно не влияет на системное АД. Противоишемические свойства обусловлены дилатацией венечных сосудов.
Фармакокинетика. При пероральном применении в ЖКТ всасывается 50% нимодипина. Через 10–15 минут после приема нимодипин и его метаболиты выявляют в плазме крови. Сmax в плазме крови достигается в течение 1 ч и составляет в среднем 31 мг/мл. Биодоступность препарата низкая, что обусловлено интенсивным метаболизмом при первом прохождении через печень. Нимодипин хорошо проникает через ГЭБ, концентрация препарата в СМЖ составляет около 0,5% уровня препарата в плазме крови. Возможно проникновение нимодипина через плаценту и выделение с грудным молоком.
Связывание нимодипина с белками плазмы крови составляет 97–99%. Нимодипин выводится в виде неактивных метаболитов (50% — почками, 30% — с желчью).
Ранний T½ нимодипина составляет 1–2 ч, а заключительный — 8–9 ч.
Показания Нимодипин
- профилактика и лечение ишемических неврологических нарушений, обусловленных спазмом сосудов головного мозга после субарахноидального кровоизлияния вследствие разрыва аневризмы (назначают после предыдущего курса инфузионной терапии р-ром нимодипина);
- лечение функциональных нарушений мозговой деятельности в пожилом возрасте с выраженной симптоматикой (ухудшение памяти, нарушение концентрации внимания, изменения настроения).
Применение Нимодипин
таблетки принимают внутрь, не разжевывая, с достаточным количеством жидкости за 1 ч до или через 2 ч после еды.
При субарахноидальном кровоизлиянии, обусловленном разрывом аневризмы после 14-дневного курса интенсивной инфузионной терапии рекомендуют принимать по 60 мг (2 таблетки) 6 раз в сутки с интервалом не менее 4 ч (максимальная суточная доза — 360 мг) на протяжении 7 дней с последующим снижением дозы. Курс терапии — 21 день.
Для лечения функциональных нарушений мозговой деятельности в пожилом возрасте назначают по 30 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки. Продолжительность применения нимодипина устанавливается индивидуально и может достигать нескольких месяцев.
При почечной или печеночной недостаточности, а также при возникновении побочных эффектов необходимо снизить дозу препарата или прекратить лечение в зависимости от результатов контроля АД, ЭКГ и других функциональных показателей состояния организма.
Противопоказания
- индивидуальная повышенная чувствительность к нимодипину и другим компонентам препарата;
- тяжелые нарушения функции печени;
- острый период инфаркта миокарда и в течение 1 мес после него;
- приступ нестабильной стенокардии;
- применение в комбинации с рифампицином, с противоэпилептическими препаратами, такими как фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин, поскольку эффективность нимодипина значительно снижается при одновременном приеме с этими препаратами;
- период беременности (кроме исключительных случаев) и кормления грудью;
- детский и подрастковый возраст до 18 лет.
Побочные эффекты
Со стороны ЖКТ: возможны диспептические явления, диарея, тошнота, рвота, гастроинтестинальные кровотечения; редко — симптомы кишечной непроходимости.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — транзиторное повышение активности печеночных трансаминаз, ЩФ, гамаглутамилтрансферазы, желтуха, гепатит.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: возможно выраженное снижение АД (особенно на фоне начального повышенного уровня); редко — повышение АД, приливы (гиперемия лица, ощущение жара), гипергидроз, тахикардия; реже — брадикардия, рикошетный спазм сосудов, тромбоз глубоких вен, гематомы.
Со стороны дыхательной системы: стридорозное дыхание, одышка.
Со стороны нервной системы: возможно головокружение, слабость, головная боль, нарушения сна, психомоторная гиперактивность, агрессивность, гиперкинезы, депрессия.
Со стороны системы крови: очень редко — тромбоцитопения, анемия, ДВС-синдром.
Со стороны иммунной системы: острые реакции гиперчувствительности, включая нечастые аллергические реакции, обычно легкой и умеренной степени (отеки, зуд, высыпания на коже).
Риск развития побочных эффектов возрастает с повышением дозы и частоты приема препарата.
Особые указания
применение нимодипина требует особой осторожности при генерализованном отеке тканей головного мозга, выраженном повышением внутричерепного давления, а также при артериальной гипотензии с уровнем систолического давления <100 мм рт. ст.
Нимодипин не следует применять у пациентов с травматическим субарахноидальным кровоизлиянием, поскольку соотношение польза/риск не установлены и конкретные рекомендации для этой группы пациентов не определены.
При лечении лиц пожилого возраста, пациентов с выраженными нарушениями функции почек (скорость клубочковой фильтрации <20 мл/мин) и тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы рекомендуют индивидуальный подбор дозы препарата и систематический контроль АД, ЧСС, ЭКГ, показателей функции почек и печени. При необходимости дозу снижают или отменяют нимодипин.
Нарушение функции печени, особенно при циррозе печени, может привести к повышению биодоступности нимодипина вследствие уменьшения первичного метаболизма и снижения метаболического клиренса. При этом побочные реакции (например снижение АД) могут быть более выраженными. В таких случаях дозу следует снизить с учетом уровня АД, а при необходимости — отменить лечение.
Нимодипин метаболизируется системой P450 3A4. Препараты, влияющие на эту ферментную систему, могут изменить первичный метаболизм или клиренс нимодипина. Поэтому при назначении нимодипина необходимо учитывать сопутствующую терапию, принимая во внимание клинически значимые медикаментозные взаимодействия этого препарата.
Одновременное применение грейпфрутового сока и нимодипина не рекомендуют, поскольку это может привести к повышению концентрации нимодипина в плазме крови. Этот эффект может сохраняться до 4 дней после последнего употребления грейпфрутового сока.
Одновременно с нимодипином целесообразно назначать гепатопротекторные средства.
Дети. Опыт применения нимодипина у детей и подростков в возрасте до 18 лет недостаточен, поэтому не следует назначать препарат пациентам этой возрастной группы.
Период беременности и кормления грудью. В период беременности нимодипин допустимо назначать только в исключительных случаях, когда ожидаемая польза для матери значительно превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения препарата в период кормления грудью, кормление на период лечения следует прекратить.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.
Скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами может быть нарушена в связи с возможностью возникновения головокружения.
Взаимодействия
Нимодипин метаболизируется системой P450 3A4, локализованной как в слизистой оболочке кишечника, так и в печени. Поэтому препараты, влияющие на эту ферментную систему, могут изменить первичный метаболизм или клиренс нимодипина.
Применение нимодипина в комбинации с индукторами системы P450 3A4 рифампицином и противоэпилептическими средствами, такими как фенобарбитал, фенитоин или карбамазепин, противопоказано, поскольку эффективность нимодипина значительно снижается при одновременном применении с этими препаратами.
Такие ингибиторы системы P450 3A4, как макролидные антибиотики, анти-ВИЧ ингибиторы протеаз (например ритонавир), азольные антимикотики (например кетоконазол), антибиотик хинупристин/дальфопристин, антидепрессант нефазодон, могут привести к повышению концентрации нимодипина в плазме крови. Следует контролировать уровень АД и при необходимости снижать дозу нимодипина.
Одновременное применение нимодипина и антагониста Н2-рецепторов циметидина или препаратов вальпроевой кислоты может привести к повышению концентрации нимодипина в плазме крови и усилению его гипотензивного действия.
Продолжительное одновременное применение нимодипина и флуоксетина вызывало повышение концентрации нимодипина в плазме крови почти на 50%. Действие флуоксетина значительно уменьшалась, а действие его активного метаболита норфлуоксетина — нет.
Продолжительное применение нимодипина с антидепрессантом нортриптилином приводит к незначительному повышению концентрации нимодипина в плазме крови; концентрация нортриптилина остается неизменной.
Нимодипин усиливает гипотензивное действие антигипертензивных препаратов. Сочетанное назначение с диуретиками, блокаторами β- или α-адренорецепторов или симпатолитиками, PDE5-ингибиторами и другими антагонистами кальция приводит к усилению фармакологических эффектов. При необходимости такой комбинации требуется особенно тщательный контроль за состоянием пациента.
При одновременном применении нимодипина с потенциально нефротоксическими препаратами (аминогликозидами, цефалоспоринами, фуросемидом) возможно потенцирование негативного влияния на функцию почек.
Грейпфрутовый сок ингибирует окислительный метаболизм дигидропиридинов. Поэтому одновременное употребление грейпфрутового сока и применение нимодипина не рекомендуют, поскольку это может привести к повышению концентрации нимодипина в плазме крови.
Не выявлено лекарственного взаимодействия нимодипина с галоперидолом у пациентов, длительно применяющих галоперидол.
При одновременном применении нимодипина с такими лекарственными средствами, как диазепам, дигоксин, глибенкламид, индометацин, ранитидин, варфарин также не отмечено медикаментозного взаимодействия.
В исследовании на животных выявлено повышение плазменной концентрации зидовудина при применении одновременно с нимодипином. Клиническое значение этого взаимодействия неизвестно, но при сочетанном применении препаратов следует учитывать, что побочные эффекты зидовудина дозозависимы.
Передозировка
Симптомы. При острой передозировке отмечают выраженную артериальную гипотензию, тахикардию или брадикардию, тошноту, функциональные нарушения со стороны ЖКТ, ЦНС.
Лечение. Специфического антидота нет, поэтому проводят симптоматическое лечение.
Следует отменить препарат, промыть желудок с дальнейшим применением активированного угля. При выраженной артериальной гипотензии возможно в/в введение допамина или норэпинефрина. Гемодиализ при передозировке нимодипина неэффективен.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.