Николаев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
177,25
Экономия при брони: -5,76 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
211,99
Экономия при брони: -11,01 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
212,06
Экономия при брони: -11,15 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
213,99
Экономия при брони: -13,51 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,20
Экономия при брони: -6,99 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,13
Экономия при брони: -10,09 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
175,26
Экономия при брони: -14,23 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
204,38
Экономия при брони: -25,44 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
197,59
Экономия при брони: -26,18 грн
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
210,12
Экономия при брони: -9,55 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Пограничная, 248
4.7 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,72
Экономия при брони: -19,00 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,63
Экономия при брони: -4,79 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 40-А
5.4 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
211,97
Экономия при брони: -12,92 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/7
6.7 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
170,16
Экономия при брони: -6,47 грн
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,30 грн
Подорожник
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,30 грн