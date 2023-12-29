НИМОДИПИН (NIMODIPINUM) Действующее вещество
блокатор кальциевых каналов. Влияет на потенциалзависимые кальциевые каналы. Специфической особенностью нимодипина является его преимущественное действие на сосуды мозга и слабое влияние на периферическое сосудистое русло. Нимодипин обладает выраженными липофильными свойствами по сравнению с другими антагонистами ионов кальция, благодаря чему легче проникает через ГЭБ; кроме влияния на гладкомышечные клетки сосудов мозга, непосредственно воздействует на нейроны и клетки глии. Сосудорасширяющий и спазмолитический эффекты обусловлены воздействием на гладкомышечные клетки сосудов мозга, а ноотропный и нейропротекторный — опосредованы прямым действием на кальциевые каналы нейронов.
После приема внутрь нимодипин быстро и почти полностью всасывается в пищеварительном тракте; Cmax (30 нг/мл) в плазме крови достигается через 30 мин после введения 60 мг нимодипина. Через 8 ч после введения концентрация в плазме крови снижается до <2 нг/мл. При длительном лечении не происходит накопления вещества и не изменяется скорость всасывания и элиминации. С белками плазмы крови связывается >95% препарата. Нимодипин интенсивно метаболизируется при первичном прохождении через печень (80–90%), поэтому его биологическая доступность составляет только 12%.
При в/в введении с белками плазмы крови связывается до 99% нимодипина. Элиминация нимодипина двуфазная, T½ с 5 и 55 мин. Подвергается метаболизму в печени, поэтому при тяжелом нарушении функции печени (особенно при циррозе) элиминация замедлена. Приблизительно 60% нимодипина выводится с мочой и 40% — с калом. При повторном введении в терапевтических дозах нимодипин не кумулирует в организме. При тяжелой печеночной недостаточности, особенно при циррозе печени, возможно замедление снижения концентрации в плазме крови. До 15% введенной дозы нимодипина выводится с мочой за сутки в виде неактивных метаболитов. Остальное количество выводится с желчью.
для в/в введения — профилактика спазма сосудов головного мозга и лечение ишемических нарушений мозгового кровообращения, вызванных субарахноидальным кровоизлиянием. Для приема внутрь (после проведения инфузионной терапии) — профилактика спазма сосудов головного мозга и лечение ишемических нарушений мозгового кровообращения, вызванных субарахноидальным кровоизлиянием в результате разрыва аневризмы; профилактика ишемических нарушений мозгового кровообращения, вызванных травматическим субарахноидальным кровоизлиянием; лечение выраженных нарушений мозгового кровообращения у пациентов пожилого возраста (снижение памяти и концентрации внимания, нарушение способности управления транспортными средствами, эмоциональная лабильность).
лечение начинают с в/в введения 1 мг нимодипина (из расчета 15 мкг/кг массы тела) в час в течение первых 2 ч. При хорошей переносимости и отсутствии резкого снижения АД через 2 ч дозу повышают до 2 мг (приблизительно 30 мкг/кг) в час. Больным с массой тела <70 кг и лабильным АД нимодипин следует вводить начиная с 0,5 мг/ч. При появлении выраженных негативных реакций дозу снижают или прекращают введение. Терапию следует начинать немедленно, не позднее 4-го дня после острого эпизода, и продолжать в течение 10–14 дней после субарахноидального кровоизлияния. Затем лечение продолжают, назначая нимодипин внутрь по 60 мг каждые 4 ч в течение 7 дней.
Перорально нимодипин при субарахноидальном кровоизлиянии назначают внутрь, начиная с 60 мг 6 раз в сутки на протяжении 14–21 дня, затем продолжают лечение в поддерживающей дозе — по 30 мг 6 раз в сутки. При острой ишемии лечение начинают с 30 мг 6 раз в сутки в течение 7 дней, затем дозу снижают до 30 мг 3 раза в сутки. При хронических нарушениях мозгового кровообращения и для профилактики приступов мигрени назначают по 30–60 мг 3 раза в сутки. Антидепрессивное действие нимодипин оказывает в дозе 30 мг. Анксиолитические свойства нимодипина проявляются при назначении в дозе 15–60 мг.
Парентерально нимодипин вводят в/в через центральный катетер непрерывно (желательно с помощью перфузионного насоса). Для введения инфузионный р-р разводят в 5% р-ре глюкозы, р-ре Рингера, декстрана 40 или в 5% р-ре человеческого альбумина.
Введение нимодипина не прекращают при проведении наркоза, оперативного вмешательства или ангиографии.
Введение в аневризму проводят во время оперативного вмешательства в очаге субарахноидального кровоизлияния.
отек мозга, повышение внутричерепного давления, цирроз печени, период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность к нимодипину.
редко — выраженная артериальная гипотензия, кожно-аллергические реакции, ощущение жара, гиперемия кожи лица, головная боль, повышенное потоотделение, диспептические явления, тромбоцитопения. При введении неразведенного р-ра в периферическую вену — флебит. Возможно ухудшение функции почек (повышение уровня мочевины или креатинина в плазме крови), повышение уровня плазменных трансаминаз, ЩФ и γ-глутамилтранспептидазы.
опыт применения у детей и подростков в возрасте до 18 лет недостаточен, поэтому назначать нимодипин пациентам этой возрастной группы не следует.
Применяют с осторожностью и в сниженных дозах при выраженном нарушении функции печени или почек, артериальной гипотензии (уровень систолического АД <100 мм рт. ст.).
Инфузионный р-р разрушается под действием света, поэтому его нельзя вводить при прямом солнечном освещении. При введении необходимо защитить инфузионную систему от попадания прямых солнечных лучей черной, коричневой, желтой или красной краской или поместить перфузионный насос и трубки в светонепроницаемый футляр. При рассеянном дневном или искусственном освещении нимодипин в форме р-ра для инфузий можно использовать без специальной защиты в течение 10 ч.
учитывая возможность потенцирования гипотензивного действия, не рекомендуется назначать нимодипин вместе с другими антигипертензивными средствами. Не назначают одновременно с другими антагонистами кальция и α-метилдопой. При одновременном в/в введении с блокаторами β-адренорецепторов усиливается отрицательный инотропный эффект вплоть до развития недостаточности кровообращения. Сочетанное применение с потенциально нефротоксичными препаратами (аминогликозиды, цефалоспорины, фуросемид) может ухудшать функцию почек. Сочетание с циметидином опасно в связи с повышением уровня нимодипина в крови и усилением его действия. Сочетанное применение с фенитоином, фенобарбиталом или карбамазепином снижает концентрацию нимодипина.
В инфузионные р-ры, содержащие нимодипин, нельзя добавлять другие лекарственные средства. Нимодипин абсорбируется поливинилхлоридом, поэтому разрешается применять инфузионные насосы только с полиэтиленовыми трубками и иглы с полиэтиленовыми насадками (или цельнометаллические).
при острой передозировке отмечаются гиперемия кожи лица, головная боль, тахикардия, иногда брадикардия, артериальная гипотензия, тошнота, диспептические явления.
Лечение — симптоматическое. При пероральном приеме нимодипина показано зондовое промывание желудка, прием активированного угля. При выраженной артериальной гипотензии в/в вводят допамин или норэпинефрин.