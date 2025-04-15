Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,30
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
173,79
Экономия при брони: -10,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,10
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,98
Экономия при брони: -6,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
174,64
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,22
Экономия при брони: -7,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,63
Экономия при брони: -6,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Очеретяна, 31
4.5 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,10
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
175,31
Экономия при брони: -11,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Львов, просп. Красной Калины, 68
6.2 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винники, ул. Галицкая, 21-А
8.9 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 48 мин
Винники, ул. Галицкая, 23
8.9 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,50
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 48 мин
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Мостиска, пл. Рынок, 15
62.2 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 48 мин
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
63.4 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
115,00
Экономия при брони: -6,33 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 48 мин
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9-А
64.8 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,70
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 48 мин
Стрый, ул. Торговица, 4
65.9 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"