Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 148 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
209,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,85
Экономия при брони: -8,41 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,05
Экономия при брони: -16,05 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
164,83
Экономия при брони: -12,73 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
192,44
Экономия при брони: -7,64 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,10
Экономия при брони: -16,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
195,71
Экономия при брони: -15,48 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
210,63
Экономия при брони: -21,45 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
174,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн