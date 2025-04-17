Винница (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
194,78
Экономия при брони: -24,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
181,06
Экономия при брони: -10,94 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
179,83
Экономия при брони: -9,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
60,43
Экономия при брони: -3,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
182,02
Экономия при брони: -11,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,38
Экономия при брони: -5,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,97
Экономия при брони: -6,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
202,40 грн