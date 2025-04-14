Киев
Нимодипин (Nimodipinum)

Нимодипин (Nimodipinum)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 109 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
177,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
162,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,30 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
184,23 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
188,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,20
Экономия при брони: -15,57 грн
160,63 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 126/128
3.8 км
Нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,95 грн
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