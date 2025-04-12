лечение препаратом следует проводить под контролем врача.

При применении с другими антигипертензивными средствами возможно возникновение постуральной артериальной гипотензии. Следует контролировать уровень АД у пациентов.

Препарат снижает ЧСС. В случае замедления сердечного ритма следует провести коррекцию дозы.

Отмену препарата следует проводить постепенно, поскольку может обостриться стенокардия и в некоторых случаях — ускориться возникновение инфаркта миокарда (синдром отмены).

Препарат применяют с осторожностью у больных с нарушениями функции печени и почек, АV-блокадой Ι степени, сердечной недостаточностью (NYHA ΙΙ), нарушением периферического кровообращения (синдром Рейно, облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей), стенокардией Принцметала, нарушениями водно-электролитного баланса, подагрой, псориазом, депрессией; у пациентов пожилого возраста.

Препарат с осторожностью применяют у больных с застойной сердечной недостаточностью. При первых признаках декомпенсации сердечной недостаточности следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Препарат с осторожностью применяют у лиц с сахарным диабетом из-за возможности маскировки симптомов гипогликемии. Следует контролировать уровень глюкозы в плазме крови.

Препарат с осторожностью применяют у больных с имеющимся выраженным сужением ЖКТ из-за возможности возникновения симптомов обструкции. Могут возникать безоары, которые могут потребовать хирургического вмешательства.

Препарат применяют с осторожностью у больных с тяжелыми реакциями гиперчувствительности в анамнезе и лиц, получающих десенсибилизирующую терапию для снижения адренергического противодействия.

Препарат применяют с осторожностью у пациентов со злокачественной АГ и гиповолемией, находящихся на гемодиализе, поскольку может возникать значительное снижение АД вследствие вазодилатации.

При назначении препарата больным с феохромоцитомой необходимо заранее назначить блокаторы α-адренорецепторов для предотвращения развития гипертонического криза.

В большинстве случаев перед хирургическим вмешательством с применением общей анестезии нет необходимости в прекращении приема препарата. Однако препарат следует применять с осторожностью в сочетании со средствами для наркоза из-за уменьшения выраженности рефлекторной тахикардии и повышения риска развития артериальной гипотензии.

Препарат не следует применять у пациентов с бронхообструктивным синдромом, другими бронхоспастическими заболеваниями и острыми приступами стабильной стенокардии.

Требуется периодически определять уровни электролитов в плазме крови и моче для выявления возможного электролитного дисбаланса, особенно это важно для пациентов с неукротимой рвотой или при введении жидкости парентерально.

Следует периодически определять уровень калия, особенно у лиц пожилого возраста, у больных, принимающих препараты наперстянки для лечения сердечной недостаточности, у пациентов с несбалансированной диетой или у пациентов с жалобами на нарушения со стороны пищеварительного тракта.

В случае, если попытки оплодотворения in vitro оказываются неуспешными, при отсутствии других объяснений, антагонисты кальция, например нифедипин, могут рассматриваться как возможная причина этого явления.

Применение препарата может привести к получению ложноположительных результатов при рентгенологическом исследовании с использованием бариевого контрастного средства (например дефекты наполнения интерпретируются как полип).

При применении препарата возможна положительная реакция допинг-теста.

Во время лечения следует прекратить употребление алкоголя.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.

Дети. Препарат не применяют у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с механизмами, а в случае возникновения головокружения воздержаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.