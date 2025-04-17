Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
119,80
Экономия при брони: -3,50 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,30
Экономия при брони: -3,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
116,06
Экономия при брони: -3,48 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
207,36
Экономия при брони: -6,22 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
117,00
Экономия при брони: -0,70 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,20
Экономия при брони: -3,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
117,00
Экономия при брони: -0,70 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,30
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
124,71
Экономия при брони: -18,02 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,73
Экономия при брони: -14,89 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
117,00
Экономия при брони: -0,70 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,20
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
123,60
Экономия при брони: -12,63 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
212,81
Экономия при брони: -12,44 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
117,00
Экономия при брони: -0,70 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,20
Экономия при брони: -3,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
113,15
Экономия при брони: -10,64 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
209,13
Экономия при брони: -8,68 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
117,00
Экономия при брони: -0,70 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,20
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
121,94
Экономия при брони: -15,27 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
209,95
Экономия при брони: -10,36 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
127,72
Экономия при брони: -25,21 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,40
Экономия при брони: -14,33 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница