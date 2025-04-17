Киев
Тонорма® (Tonorma)

Тонорма® (Tonorma)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 97 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
119,80
Экономия при брони: -3,50 грн
116,30 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,30
Экономия при брони: -3,10 грн
211,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,85 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
116,06
Экономия при брони: -3,48 грн
112,58 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
207,36
Экономия при брони: -6,22 грн
201,14 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
201,44 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
117,00
Экономия при брони: -0,70 грн
116,30 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,20
Экономия при брони: -3,00 грн
211,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
117,00
Экономия при брони: -0,70 грн
116,30 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,30
Экономия при брони: -3,10 грн
211,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
124,71
Экономия при брони: -18,02 грн
106,69 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,73
Экономия при брони: -14,89 грн
199,84 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
117,00
Экономия при брони: -0,70 грн
116,30 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,20
Экономия при брони: -3,00 грн
211,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
111,89 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
208,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
123,60
Экономия при брони: -12,63 грн
110,97 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
212,81
Экономия при брони: -12,44 грн
200,37 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,41 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
208,14 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
117,00
Экономия при брони: -0,70 грн
116,30 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,20
Экономия при брони: -3,00 грн
211,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
113,15
Экономия при брони: -10,64 грн
102,51 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
209,13
Экономия при брони: -8,68 грн
200,45 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
117,00
Экономия при брони: -0,70 грн
116,30 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,20
Экономия при брони: -3,00 грн
211,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,95 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
209,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
121,94
Экономия при брони: -15,27 грн
106,67 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
209,95
Экономия при брони: -10,36 грн
199,59 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,85 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
127,72
Экономия при брони: -25,21 грн
102,51 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,40
Экономия при брони: -14,33 грн
200,07 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,00 грн
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