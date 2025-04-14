Харьков (адрес не указан)
Доступно в 419 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
126,36
Экономия при брони: -30,65 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
208,14
Экономия при брони: -8,34 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
127,49
Экономия при брони: -24,34 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,46
Экономия при брони: -14,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
119,80
Экономия при брони: -2,80 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
143,09
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
119,90
Экономия при брони: -2,90 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница