Киев
Тонорма® (Tonorma)

Тонорма® (Tonorma)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 419 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
104,24 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
192,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
117,39 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
208,41 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
117,02 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
209,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
95,85 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
201,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
126,36
Экономия при брони: -30,65 грн
95,71 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
208,14
Экономия при брони: -8,34 грн
199,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
113,78 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
209,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
105,70 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
209,13 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
105,59 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
209,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
127,49
Экономия при брони: -24,34 грн
103,15 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,46
Экономия при брони: -14,34 грн
200,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
119,80
Экономия при брони: -2,80 грн
117,00 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
143,09
Экономия при брони: -1,60 грн
141,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
113,62 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
208,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
119,90
Экономия при брони: -2,90 грн
117,00 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,20
Экономия при брони: -2,40 грн
211,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
113,18 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
209,37 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
113,89 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
208,29 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
102,36 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
208,98 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
102,34 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
209,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
117,00 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,20
Экономия при брони: -2,40 грн
211,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
104,36 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
209,13 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
101,51 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
208,56 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
107,70 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
197,20 грн
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