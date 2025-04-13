Киев (адрес не указан)
Доступно в 933 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
117,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
117,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
273,00
Экономия при брони: -33,35 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
87,40
Экономия при брони: -9,19 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
281,20
Экономия при брони: -15,51 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
121,86
Экономия при брони: -13,18 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
209,81
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
308,30
Экономия при брони: -42,61 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
125,68
Экономия при брони: -29,85 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
224,97
Экономия при брони: -25,24 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
119,80
Экономия при брони: -3,60 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,20
Экономия при брони: -2,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница