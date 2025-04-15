Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 203 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
210,00
Экономия при брони: -16,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
213,30
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
124,78
Экономия при брони: -29,92 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
209,47
Экономия при брони: -9,69 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
124,65
Экономия при брони: -8,23 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
223,14
Экономия при брони: -11,93 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
117,00
Экономия при брони: -2,10 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,30
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
103,38
Экономия при брони: -2,38 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
112,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
201,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
118,30
Экономия при брони: -3,40 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
121,05
Экономия при брони: -5,98 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
208,42
Экономия при брони: -8,67 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
119,90
Экономия при брони: -5,00 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
214,20
Экономия при брони: -2,20 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
125,20
Экономия при брони: -30,34 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
224,12
Экономия при брони: -24,43 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
121,25
Экономия при брони: -13,02 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
208,76
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
112,19
Экономия при брони: -17,35 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
211,20
Экономия при брони: -11,07 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
213,30
Экономия при брони: -14,40 грн