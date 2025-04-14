Одесса (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
124,74
Экономия при брони: -18,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
121,49
Экономия при брони: -9,46 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
209,19
Экономия при брони: -9,43 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
125,34
Экономия при брони: -25,83 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
121,39
Экономия при брони: -11,12 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
119,70
Экономия при брони: -3,30 грн
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
71,54
Экономия при брони: -0,37 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Тонорма® таблетки, покрытые оболочкой контурная ячейковая упаковка №10
Дарница
125,69
Экономия при брони: -10,96 грн