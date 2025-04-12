Моторикум (Motoricum)
Моторикум инструкция по применению
Состав
Домперидон - 10 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Домперидон — антагонист допамина с противорвотными свойствами. Домперидон в незначительной степени проникает через ГЭБ. Применение домперидона очень редко сопровождается экстрапирамидными побочными действиями, особенно у взрослых, но домперидон стимулирует выделение пролактина из гипофиза. Его противорвотное действие, возможно, обусловлено сочетанием периферического (гастрокинетического) действия и антагонизма к рецепторам дофамина в триггерной зоне хеморецепторов, которая находится вне ГЭБ в задней доле (area postrema). Исследования на животных, а также низкие концентрации, которые определялись в мозгу, указывают на преимущественно периферическое действие домперидона на рецепторы дофамина.
Исследования у человека показали, что при внутреннем применении домперидон повышает давление в нижних отделах пищевода, улучшает антродуоденальную моторику и ускоряет высвобождение желудка. Домперидон не влияет на желудочную секрецию.
Фармакокинетика. Всасывание. Домперидон быстро абсорбируется при пероральном приеме натощак, Cmax в плазме крови достигается через 30–60 мин. Низкая абсолютная биодоступность перорального домперидона (около 15%) обусловлена экстенсивным метаболизмом первого прохождения в стенке кишечника и в печени. Хотя у здоровых людей биодоступность домперидона повышается при приеме после еды, больным с жалобами желудочно-кишечного характера следует принимать домперидон за 15–30 мин до приема пищи. Пониженная кислотность желудка снижает абсорбцию домперидона. При пероральном приеме препарата после еды максимальная абсорбция несколько замедляется.
Распределение. При пероральном приеме домперидон не кумулирует и не индуцирует собственный обмен; Cmax в плазме через 90 мин (21 нг/мл) после 2-недельного перорального приема по 30 мг/сут была почти такой же, как после приема первой дозы (18 нг/мл). Домперидон на 91–93% связывается с белками плазмы крови. Исследования распределения домперидона, проведенные на животных с помощью препарата, меченного радиоактивным изотопом, показали его значительное распределение в тканях, но низкую концентрацию в мозгу. У животных небольшое количество препарата проникает через плаценту.
Метаболизма. Домперидон быстро и экстенсивно метаболизируется в печени путем гидроксилирования и N-деалкилирования.
Выведение с мочой и калом составляет соответственно 31 и 66% пероральной дозы. Выведение препарата в неизмененном виде составляет небольшой процент (10% с калом и около 1% с мочой). T½ из плазмы крови после приема разовой дозы составляет 7–9 ч у здоровых добровольцев, но удлинен у больных с тяжелой почечной недостаточностью.
Показания Моторикум
для уменьшения выраженности симптомов тошноты и рвоты
Применение Моторикум
рекомендуется принимать Моторикум до еды. Если принять после еды, абсорбция лекарственного средства несколько замедляется. Продолжительность лечения не должна превышать 2 нед.
Для уменьшения выраженности симптомов дискомфорта в желудке после еды. Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет и массой тела не менее 35 кг: по 1 таблетке (10 мг) 3–4 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 4 таблетки (40 мг). Максимальная продолжительность лечения — 2 нед.
Для облегчения симптомов тошноты и рвоты, длящихся менее 48 ч. Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет и массой тела не менее 35 кг: по 1 таблетке (10 мг) 3–4 раза в сутки. Максимальная продолжительность лечения — 48 ч.
Противопоказания
больным с установленной повышенной чувствительностью к препарату или вспомогательным веществам;
- больным с пролактин-секреторной опухолью гипофиза (пролактинемией);
- больным с тяжелыми или умеренными нарушениями функции печени и/или почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ);
- больным с известным удлинением интервалов сердечной проводимости, в частности Q–Tc, больным со значительными нарушениями баланса электролитов или фоновыми заболеваниями сердца, такими как застойная сердечная недостаточность (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ);
- больным с печеночной недостаточностью;
- если стимуляция двигательной функции желудка может быть опасной, например, при желудочно-кишечном кровотечении, механической непроходимости или перфорации;
- противопоказано одновременное применение кетоконазола, эритромицина или других сильнодействующих ингибиторов CYP 3A4;
- противопоказано одновременное применение лекарственных средств, которые удлиняют интервал Q–T, таких как флуконазол, эритромицин, итраконазол, пероральный кетоконазол, посаконазол, ритонавир, саквинавир, телапревир, вориконазол, кларитромицин, амиодарон, телитромицин (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Побочные эффекты
при условии соблюдения рекомендаций по дозе и продолжительности лечения домперидон обычно хорошо переносится и нежелательные явления возникают нечасто.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая анафилаксию, анафилактический шок, гиперчувствительность.
Со стороны эндокринной системы: повышение уровня пролактина.
Психические расстройства: нервозность, раздражительность, возбуждение, депрессия, тревожность, снижение или отсутствие либидо.
Со стороны нервной системы: бессонница, головокружение, жажда, судороги, вялость, головная боль, сонливость, акатизия, экстрапирамидные расстройства.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: отек, сердцебиение, нарушение частоты и ритма сердечных сокращений, удлинение интервала Q–T (частота неизвестна), серьезные желудочковые аритмии, внезапная сердечная смерть.
Со стороны пищеварительной системы: гастроинтестинальные расстройства, включая боль в животе, регургитацию, изменение аппетита, тошноту, изжогу, запор; сухость во рту, кратковременные кишечные спазмы, диарея.
Со стороны кожи и подкожных тканей: зуд, сыпь, крапивница, ангионевротический отек.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: галакторея, увеличение молочных желез/гинекомастия, чувствительность молочных желез, выделения из молочных желез, аменорея, отек молочных желез, боль в области молочных желез, нарушения лактации, нерегулярный менструальный цикл.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: боль в ногах.
Со стороны мочевыделительной системы: задержка мочи, дизурия, частое мочеиспускание.
Общие нарушения: астения.
Прочее: конъюнктивит, стоматит.
Изменения лабораторных показателей: повышение уровня АлАТ, АсАТ и ХС, отклонения от нормы показателей функциональных тестов печени повышение уровня пролактина в крови.
Поскольку гипофиз находится вне ГЭБ, домперидон может привести к повышению уровня пролактина. В редких случаях такая гиперпролактинемия может приводить к нейроэндокринным побочным эффектам, таким как галакторея, гинекомастия и аменорея.
В период постмаркетингового применения препарата различий в профиле безопасности применения препарата у взрослых и детей не отмечено, за исключением экстрапирамидных расстройств и других явлений, судорог и возбуждения, связанных с ЦНС, которые выявляли преимущественно у детей.
Особые указания
Моторикум не рекомендуется применять при укачивании.
Моторикум следует применять с осторожностью у пациентов пожилого возраста или с имеющимся заболеванием сердца или с заболеванием сердца в анамнезе.
Сердечно-сосудистые эффекты. Домперидон был связан с пролонгацией интервала Q–T на ЭКГ. Отмечали очень редкие случаи пролонгации Q–T и трепетание-фибрилляцию желудочков у пациентов, принимавших домперидон. Эти сообщения включали информацию о пациентах с другими невосприимчивыми факторами риска, электролитными нарушениями и сопутствующей терапией, которые могут быть способствующими факторами.
Удлинение интервала Q–T в соответствии с рекомендуемым режимом дозирования в обычных терапевтических дозах (по 10 или 20 мг 4 раза в сутки) не имеет клинического значения.
Предупреждения. Домперидон следует с осторожностью применять у пациентов с легким нарушением функции печени и/или почек.
Из-за повышенного риска желудочковой аритмии Моторикум противопоказано применять у пациентов с удлинением интервалов сердечной проводимости, в частности Q–Tc, со значительными нарушениями баланса электролитов (гипокалиемией, гиперкалиемией, гипомагниемией) или брадикардией, или с фоновыми заболеваниями сердца, такими как застойная сердечная недостаточность. Известно, что нарушение баланса электролитов (гипокалиемия, гиперкалиемия, гипомагниемия) и брадикардия являются состояниями, повышающими проаритмогенный риск.
В случае появления признаков или симптомов, которые могут быть связаны с сердечной аритмией, применение Моторикума следует прекратить, а пациенту — немедленно проконсультироваться с врачом.
Нарушение функции почек. T½ домперидона при тяжелом нарушении функции почек продлен. При длительном применении частоту дозирования домперидона следует снизить до 1 или 2 раз в сутки в зависимости от тяжести нарушения. Также может потребоваться снижение дозы.
Антацидные или антисекреторные препараты не следует принимать одновременно с пероральными формами препарата Моторикум, поскольку они снижают биодоступность домперидона (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). При сочетанном применении препарат Моторикум следует принимать перед едой, а антацидные или антисекреторные препараты — после еды.
Применение с кетоконазолом. В исследованиях взаимодействия с пероральной формой кетоконазола отмечалось удлинение Q–T-интервала. Поэтому следует выбрать альтернативное лечение, если показана противогрибковая терапия кетоконазолом (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Таблетки Моторикум содержат лактозу, поэтому препарат не следует применять у пациентов с непереносимостью лактозы, галактоземией и мальабсорбцией глюкозы/галактозы.
Следует учитывать следующую информацию относительно риска развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных лекарственными средствами, содержащими домперидон:
- домперидон может ассоциироваться с повышенным риском серьезных желудочковых аритмий или внезапной сердечной смерти;
- риск серьезных желудочковых аритмий или внезапной сердечной смерти может быть выше у пациентов в возрасте от 60 лет или при пероральном применении доз препарата выше 30 мг/сут. Поэтому следует с осторожностью применять Моторикум у пациентов пожилого возраста. Пациентам в возрасте от 60 лет перед приемом Моторикума следует проконсультироваться с врачом;
- домперидон следует назначать взрослым и детям в самой эффективной дозе.
Соотношение риска и пользы домперидона остается благоприятным.
Применение в период беременности или кормления грудью. Данные постмаркетингового применения домперидона у беременных ограничены. Поэтому Моторикум в период беременности следует назначать только тогда, когда, по мнению врача, ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода.
Количество домперидона, которое может попасть в организм младенца через грудное молоко, чрезвычайно низкое. Максимальная относительная доза для младенцев (%) оценивается на уровне около 0,1% от дозы для матери с поправкой на массу тела. Неизвестно, вредит ли он малышу, поэтому матерям, принимающих Моторикум, следует воздержаться от кормления грудью. Следует соблюдать осторожность при наличии факторов риска удлинения интервала Q–Tc у детей, находящихся на грудном вскармливании. После экспозиции в результате проникновения препарата с грудным молоком нельзя исключить появление побочных эффектов, в частности кардиологических эффектов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Учитывая побочные действия со стороны нервной системы, пациентам необходимо быть внимательными при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Дети. Препарат применяют для лечения детей в возрасте от 12 лет и массой тела не менее 35 кг. Домперидон следует назначать детям в минимальной эффективной дозе в течение короткого периода.
Взаимодействия
антихолинергические препараты могут нейтрализовать антидиспептическое действие Моторикума. В связи с фармакодинамическим и/или фармакокинетическим взаимодействием повышается риск возникновения удлинение Q–Т-интервала.
Не следует принимать антацидные и антисекреторные препараты одновременно с Моторикумом, поскольку они снижают его биодоступность после приема внутрь (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Домперидон метаболизируется преимущественно с помощью CYP 3A4. Одновременное применение препаратов, значительным образом подавляющих этот фермент, может привести к повышению уровня домперидона в плазме крови.
При применении домперидона одновременно с мощными ингибиторами CYP 3A4, способными удлинять интервал Q–T, наблюдались клинически значимые изменения интервала Q–T. Поэтому одновременное применение домперидона с определенными препаратами противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Одновременное применение следующих лекарственных средств вместе с домперидоном противопоказано.
Все лекарственные средства, которые удлиняют интервал Q–T:
- антиаритмические препараты класса IА (например дизопирамид, хинидин, гидрохинидин);
- антиаритмические препараты класса III (амиодарон, дофетилид, дронедарон, ибутилид, соталол);
- некоторые нейролептики (например галоперидол, пимозид, сертиндол);
- некоторые антидепрессанты (например циталопрам, эсциталопрам);
- некоторые антибиотики (например левофлоксацин, моксифлоксацин, эритромицин, спирамицин);
- некоторые противогрибковые препараты (например пентамидин);
- некоторые противомалярийные препараты (например галофантрин, люмефантрин);
- некоторые желудочно-кишечные препараты (например цизаприд, доласетрон, прукалоприд);
- некоторые антигистаминные препараты (например мекитазин, мизоластин);
- некоторые препараты, применяемые при онкологических заболеваниях (например торемифен, вандетаниб, винкамин);
- некоторые другие препараты (например бепридил, метадон, дифеманил).
Примерами сильных ингибиторов CYP 3A4, с которыми противопоказано применять Моторикум, могут быть:
- азольные противогрибковые препараты, такие как флуконазол*, итраконазол, кетоконазол* и вориконазол*;
- макролидные антибиотики, такие как кларитромицин* и эритромицин*;
- ингибиторы протеазы*;
- ингибиторы ВИЧ-протеазы, такие как ампренавир, атазанавир, фосампренавир, индинавир, нелфинавир, ритонавир и саквинавир;
- антагонисты кальция, такие как дилтиазем и верапамил;
- амиодарон*;
- амрепитант;
- нефазодон;
- телитромицин*.
*Пролонгируют интервал Q–Tc.
Одновременное применение следующих веществ требует осторожности.
Осторожно применять с препаратами, вызывающими брадикардию и гипокалиемию, а также со следующими макролидами, которые могут вызвать удлинение интервала Q–T: азитромицин и рокситромицин (кларитромицин противопоказан, поскольку это мощный ингибитор CYP 3A4).
Следует с осторожностью применять домперидон сочетанно с мощными ингибиторами CYP 3A4, которые не вызывали удлиненного интервала Q–T, такими как индинавир, и пациентов следует пристально наблюдать по поводу появления признаков или симптомов побочных эффектов.
Вышеприведенный перечень репрезентативный, но не является исчерпывающим.
Моторикум можно сочетать с:
- нейролептиками, действие которых он усиливает;
- дофаминергическими агонистами (бромокриптин, L-допа), нежелательные периферические действия которых, такие как нарушения пищеварения, тошнота, рвота, он подавляет без нейтрализации основных свойств.
Было подтверждено, что эти препараты значительным образом подавляют пресистемный метаболизм домперидона, опосредованный CYP 3A4. При одновременном применении 10 мг домперидона перорально 4 раза в сутки и 200 мг кетоконазола перорально 2 раза в сутки отмечается удлинение интервала Q–Тc в среднем на 9,8 мс. При одновременном применении 10 мг домперидона 4 раза в сутки и 500 мг эритромицина внутрь 3 раза в сутки интервал Q–Тc увеличивается в среднем на 9,9 мс. Равновесные значения Cmax и AUC домперидона увеличивается примерно втрое при одновременном применении. Влияние повышенных плазменных концентраций домперидона на наблюдаемый эффект на QТc неизвестно. В случае монотерапии домперидоном (10 мг перорально 4 раза в сутки) интервал Q–Тc увеличивается в среднем на 1,6 мс (одновременное применение кетоконазола) и 2,5 мс (одновременное применение эритромицина), в то время как применение только кетоконазола (200 мг 2 раза в сутки) или эритромицина (500 мг 3 раза в сутки) приводит к увеличению интервала Q–Тc на 3,8 и 4,9 мс соответственно.
Теоретически, поскольку Моторикум оказывает прокинетическое действие на желудок, это может влиять на всасывание пероральных препаратов, применяемых сочетанно, в частности на лекарственные формы пролонгированного высвобождения или кишечно-растворимые. Однако у пациентов, состояние которых уже стабилизировался на фоне применения дигоксина или парацетамола, одновременное применение домперидона не влияло на уровень этих препаратов в крови.
Передозировка
симптомы: симптомами передозировки могут быть ажитация, нарушение сознания, судороги, дезориентация, сонливость и экстрапирамидные реакции.
Лечение. Специфического антидота домперидона нет, но в случае значительной передозировки рекомендовано промывание желудка в течение 1 ч после приема препарата и применение активированного угля, а также тщательное наблюдение пациента и поддерживающая терапия. Антихолинергические препараты, средства для лечения болезни Паркинсона могут быть эффективными для контроля экстрапирамидных реакций.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке.