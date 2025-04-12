Моторикум не рекомендуется применять при укачивании.

Моторикум следует применять с осторожностью у пациентов пожилого возраста или с имеющимся заболеванием сердца или с заболеванием сердца в анамнезе.

Сердечно-сосудистые эффекты. Домперидон был связан с пролонгацией интервала Q–T на ЭКГ. Отмечали очень редкие случаи пролонгации Q–T и трепетание-фибрилляцию желудочков у пациентов, принимавших домперидон. Эти сообщения включали информацию о пациентах с другими невосприимчивыми факторами риска, электролитными нарушениями и сопутствующей терапией, которые могут быть способствующими факторами.

Удлинение интервала Q–T в соответствии с рекомендуемым режимом дозирования в обычных терапевтических дозах (по 10 или 20 мг 4 раза в сутки) не имеет клинического значения.

Предупреждения. Домперидон следует с осторожностью применять у пациентов с легким нарушением функции печени и/или почек.

Из-за повышенного риска желудочковой аритмии Моторикум противопоказано применять у пациентов с удлинением интервалов сердечной проводимости, в частности Q–Tc, со значительными нарушениями баланса электролитов (гипокалиемией, гиперкалиемией, гипомагниемией) или брадикардией, или с фоновыми заболеваниями сердца, такими как застойная сердечная недостаточность. Известно, что нарушение баланса электролитов (гипокалиемия, гиперкалиемия, гипомагниемия) и брадикардия являются состояниями, повышающими проаритмогенный риск.

В случае появления признаков или симптомов, которые могут быть связаны с сердечной аритмией, применение Моторикума следует прекратить, а пациенту — немедленно проконсультироваться с врачом.

Нарушение функции почек. T ½ домперидона при тяжелом нарушении функции почек продлен. При длительном применении частоту дозирования домперидона следует снизить до 1 или 2 раз в сутки в зависимости от тяжести нарушения. Также может потребоваться снижение дозы.

Антацидные или антисекреторные препараты не следует принимать одновременно с пероральными формами препарата Моторикум, поскольку они снижают биодоступность домперидона (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). При сочетанном применении препарат Моторикум следует принимать перед едой, а антацидные или антисекреторные препараты — после еды.

Применение с кетоконазолом. В исследованиях взаимодействия с пероральной формой кетоконазола отмечалось удлинение Q–T-интервала. Поэтому следует выбрать альтернативное лечение, если показана противогрибковая терапия кетоконазолом (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Таблетки Моторикум содержат лактозу, поэтому препарат не следует применять у пациентов с непереносимостью лактозы, галактоземией и мальабсорбцией глюкозы/галактозы.

Следует учитывать следующую информацию относительно риска развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных лекарственными средствами, содержащими домперидон:

домперидон может ассоциироваться с повышенным риском серьезных желудочковых аритмий или внезапной сердечной смерти;

риск серьезных желудочковых аритмий или внезапной сердечной смерти может быть выше у пациентов в возрасте от 60 лет или при пероральном применении доз препарата выше 30 мг/сут. Поэтому следует с осторожностью применять Моторикум у пациентов пожилого возраста. Пациентам в возрасте от 60 лет перед приемом Моторикума следует проконсультироваться с врачом;

домперидон следует назначать взрослым и детям в самой эффективной дозе.

Соотношение риска и пользы домперидона остается благоприятным.

Применение в период беременности или кормления грудью. Данные постмаркетингового применения домперидона у беременных ограничены. Поэтому Моторикум в период беременности следует назначать только тогда, когда, по мнению врача, ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода.

Количество домперидона, которое может попасть в организм младенца через грудное молоко, чрезвычайно низкое. Максимальная относительная доза для младенцев (%) оценивается на уровне около 0,1% от дозы для матери с поправкой на массу тела. Неизвестно, вредит ли он малышу, поэтому матерям, принимающих Моторикум, следует воздержаться от кормления грудью. Следует соблюдать осторожность при наличии факторов риска удлинения интервала Q–Tc у детей, находящихся на грудном вскармливании. После экспозиции в результате проникновения препарата с грудным молоком нельзя исключить появление побочных эффектов, в частности кардиологических эффектов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Учитывая побочные действия со стороны нервной системы, пациентам необходимо быть внимательными при управлении транспортными средствами или другими механизмами.

Дети. Препарат применяют для лечения детей в возрасте от 12 лет и массой тела не менее 35 кг. Домперидон следует назначать детям в минимальной эффективной дозе в течение короткого периода.