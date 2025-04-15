Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
205,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
85,50
Экономия при брони: -3,27 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
205,60 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
205,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
182,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
205,60 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
181,60
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
205,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
174,45
Экономия при брони: -9,48 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
205,60 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
172,98
Экономия при брони: -7,99 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
205,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
205,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
188,21
Экономия при брони: -22,29 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
205,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
205,60 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
182,25
Экономия при брони: -17,08 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
205,60 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
205,60 грн