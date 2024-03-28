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Активные вещества — “Д”ДОМПЕРИДОН (DOMPERIDONUM)

ДОМПЕРИДОН (DOMPERIDONUM) Действующее вещество

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Найдено: 18 препаратов
Моторикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Моторикс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 1158 аптеках
от 92,17 грн
Цены в аптеках
Мотилиум® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 10; McNeil Products Limited
Мотилиум® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 10 McNeil Products Limited
В 1123 аптеках
от 117,38 грн
Цены в аптеках
Мотилиум® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; McNeil Products Limited
Мотилиум® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 McNeil Products Limited
В 1068 аптеках
от 260,75 грн
Цены в аптеках
Домрид® таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 30; Гледфарм Лтд
Домрид® Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 30 Гледфарм Лтд
В 981 аптеке
от 111,72 грн
Цены в аптеках
Домрид® SR таблетки пролонгированного действия, 30 мг, № 30; Гледфарм Лтд
Домрид® SR Таблетки пролонгированного действия, 30 мг, № 30 Гледфарм Лтд
В 833 аптеках
от 236,23 грн
Цены в аптеках
Домрид® таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 10; Гледфарм Лтд
Домрид® Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 10 Гледфарм Лтд
В 725 аптеках
от 53,49 грн
Цены в аптеках
Домидон® таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 30; Фармак
Домидон® Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 30 Фармак
В 716 аптеках
от 84,35 грн
Цены в аптеках
Домрид® суспензия оральная, 1 мг/1мл, флакон, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Гледфарм Лтд
Домрид® Суспензия оральная, 1 мг/1мл, флакон, 100 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Гледфарм Лтд
В 623 аптеках
от 137,58 грн
Цены в аптеках
Домрид® суспензия оральная, 1 мг/1мл, флакон, 60 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Гледфарм Лтд
Домрид® Суспензия оральная, 1 мг/1мл, флакон, 60 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Гледфарм Лтд
В 602 аптеках
от 132,08 грн
Цены в аптеках
Моторикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 10; Киевский витаминный завод
Моторикс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 10 Киевский витаминный завод
В 261 аптеке
от 35,85 грн
Цены в аптеках
Моторикум таблетки, 10 мг, блистер, № 20; Medochemie Ltd
Моторикум Таблетки, 10 мг, блистер, № 20 Medochemie Ltd
В 217 аптеках
от 105,14 грн
Цены в аптеках
Наусилиум таблетки, 10 мг, № 30; Ananta Medicare
Наусилиум Таблетки, 10 мг, № 30 Ananta Medicare
В 140 аптеках
от 68,95 грн
Цены в аптеках
Домперидон-Стома таблетки, 10 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 30; Стома
Домперидон-Стома Таблетки, 10 мг, блистер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 30 Стома
В 128 аптеках
от 120,00 грн
Цены в аптеках
Домперидон-Стома таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Стома
Домперидон-Стома Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Стома
В 41 аптеке
от 29,00 грн
Цены в аптеках
Домидон® таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, тм илан фарм, тм илан фарм, № 30; Фармак
Домидон® Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, тм илан фарм, тм илан фарм, № 30 Фармак
В 15 аптеках
от 94,70 грн
Цены в аптеках
Домидон® таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 10; Фармак
Домидон® Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 10 Фармак
Нет в наличии
Домрид® SR таблетки пролонгированного действия, 30 мг, № 10; Гледфарм Лтд
Домрид® SR Таблетки пролонгированного действия, 30 мг, № 10 Гледфарм Лтд
Нет в наличии
Допрокин таблетки, 10 мг, блистер, № 20; Уорлд Медицин
Допрокин Таблетки, 10 мг, блистер, № 20 Уорлд Медицин
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки диспергируемые в ротовой полости, сироп, суспензия оральная.
ДОМПЕРИДОН (DOMPERIDONUM)
CAS №: 57808-66-9 C22H24ClN5O2
USPDDN, RTECS: 5-хлоро-1-(1-(3-(2-оксо-1-бензимидазолинил)пропил)-4-пиперидил)-2-бензимидазолинон.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки диспергируемые в ротовой полости, сироп, суспензия оральная.

антагонист рецепторов дофамина, прокинетик. Практически не проникает через ГЭБ. Увеличивает продолжительность перистальтических сокращений антрального отдела желудка и двенадцатиперстной кишки, ускоряет опорожнение желудка, повышает тонус нижнего пищеводного сфинктера. Не влияет на желудочную секрецию. Обладает антиэметическим действием, обусловленным сочетанием гастрокинетического эффекта и антагонизма к рецепторам дофамина в триггерной зоне хеморецепторов, которая расположена вне ГЭБ.
После приема внутрь быстро всасывается. Подвергается интенсивному метаболизму в стенке кишечника и печени, обладает низкой биодоступностью (около 15%). Cmax в плазме крови достигается через 1 ч после приема. Сниженная кислотность желудочного сока уменьшает абсорбцию домперидона. Связывается с белками плазмы крови на 91–93%. Выводится с калом (66%) и мочой (33%). T½ составляет 7–9 ч, при выраженной почечной недостаточности он удлиняется.

комплекс диспептических симптомов, ассоциированный с замедлением опорожнения желудка, желудочно-пищеводным рефлюксом, эзофагитом (ощущение переполнения желудка, тяжесть в эпигастральной области, ощущение вздутия живота, боль в верхней части живота, отрыжка, метеоризм, тошнота, рвота, изжога с регургитацией желудочного содержимого); тошнота и рвота функционального, органического, инфекционного или алиментарного происхождения, а также вызванные лучевой или эметогенной химиотерапией; тошнота и рвота, вызванные агонистами допамина (леводопа, бромокриптин).

внутрь за 15–20 мин до еды; при хронической диспепсии взрослым — 10 мг 3 раза в сутки и при необходимости перед сном; детям — 2,5 мг на 10 кг массы тела 3 раза в сутки и перед сном. При остром и подостром состоянии дозу можно повысить в 2 раза, за исключением случаев применения домперидона у детей в возрасте до 1 года.

желудочно-кишечное кровотечение, непроходимость желудка или кишечника, перфорация язвы, пролактинома, повышенная чувствительность к препарату.

спазмы кишечника, экстрапирамидные расстройства, аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница), гиперпролактинемия, очень редко — галакторея, гинекомастия.

с осторожностью назначают пациентам с выраженными нарушениями функции печени. В период беременности домперидон применяют только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости назначения домперидона в период кормления грудью грудное вскармливание следует прекратить. У детей грудного возраста применяют с особой осторожностью. Домперидон не влияет на скорость психомоторных реакций.

антихолинергические препараты могут нейтрализовать действие домперидона. Антацидные и антисекреторные средства в случае одновременного приема с домперидоном снижают его биодоступность.

симптомами передозировки могут быть сонливость, дезориентация и экстрапирамидные расстройства, особенно у детей. В случае передозировки рекомендуются промывание желудка, прием активированного угля и врачебный контроль. Для устранения экстрапирамидной симптоматики применяют холиноблокирующие препараты, средства для лечения паркинсонизма или антигистаминные прапараты с антихолинергическим действием.