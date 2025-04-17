Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
166,28
Экономия при брони: -14,84 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
161,94
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
162,33
Экономия при брони: -9,81 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
170,41
Экономия при брони: -5,25 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
188,04
Экономия при брони: -6,64 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
177,80
Экономия при брони: -4,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
168,59
Экономия при брони: -14,41 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
186,51
Экономия при брони: -13,79 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
81,10
Экономия при брони: -3,13 грн