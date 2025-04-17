Киев
Моторикум (Motoricum)

Моторикум (Motoricum)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 28 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
166,28
Экономия при брони: -14,84 грн
151,44 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
80,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
161,94
Экономия при брони: -7,00 грн
154,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
162,33
Экономия при брони: -9,81 грн
152,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
170,41
Экономия при брони: -5,25 грн
165,16 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
188,04
Экономия при брони: -6,64 грн
181,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
133,88 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
177,80
Экономия при брони: -4,50 грн
173,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
134,98 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
168,59
Экономия при брони: -14,41 грн
154,18 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Казацкая, 3-А
1.9 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
133,07 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
136,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
204,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
100,95 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
131,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
186,51
Экономия при брони: -13,79 грн
172,72 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
174,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 193
2.9 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
136,22 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
134,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
81,10
Экономия при брони: -3,13 грн
77,97 грн
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