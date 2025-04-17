Винница (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
170,30
Экономия при брони: -7,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
187,32
Экономия при брони: -16,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
91,97
Экономия при брони: -9,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
194,15
Экономия при брони: -7,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
92,84
Экономия при брони: -4,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
187,58
Экономия при брони: -13,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
182,12
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
186,73
Экономия при брони: -12,71 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
172,50
Экономия при брони: -8,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
198,80
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
166,86
Экономия при брони: -9,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
193,43
Экономия при брони: -11,58 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
197,80
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
182,28
Экономия при брони: -10,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
188,59
Экономия при брони: -11,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
185,99
Экономия при брони: -11,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
171,82
Экономия при брони: -11,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 60
5.3 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe