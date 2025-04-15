Львов (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
217,77
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
184,20
Экономия при брони: -15,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
217,69
Экономия при брони: -12,17 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 35 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,00
Экономия при брони: -42,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
175,61
Экономия при брони: -6,07 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
180,89
Экономия при брони: -11,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,60 грн