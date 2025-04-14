Одесса (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
212,49
Экономия при брони: -7,86 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
181,53
Экономия при брони: -12,33 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
199,10
Экономия при брони: -26,40 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
215,24
Экономия при брони: -9,92 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
187,00
Экономия при брони: -16,82 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,60 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
205,57
Экономия при брони: -7,77 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
182,51
Экономия при брони: -9,38 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
219,66
Экономия при брони: -14,27 грн
Аптека
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
190,51
Экономия при брони: -6,62 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
183,50
Экономия при брони: -8,62 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
213,36
Экономия при брони: -8,58 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
200,70
Экономия при брони: -28,00 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
108,39
Экономия при брони: -5,82 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,60 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Моторикум таблетки 10 мг блистер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
206,60 грн