имеются сообщения о тяжелых реакциях со стороны кожи (синдромы Стивенса — Джонсона и Лайелла) при приеме ацетилцистеина, поэтому в случае возникновения изменений со стороны кожи или слизистой оболочки следует немедленно прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего приема.

Пациентам с БА и обструктивным бронхитом ацетилцистеин следует назначать с осторожностью, систематически контролируя проходимость бронхов в связи с развитием бронхоспазма.

Применение ацетилцистеина, в основном в начале лечения, способствует разжижению бронхиального секрета и увеличению его объема. Если пациент не может эффективно откашливать мокроту, необходимо обеспечить постуральный дренаж мокроты и бронхоаспирацию.

Ацетилцистеин следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями надпочечников, почек и/или печени, чтобы избежать накопления азотосодержащих веществ в организме.

Рекомендуется с осторожностью применять у пациентов с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, особенно в случае сочетанного приема других лекарственных средств, раздражающих слизистую оболочку желудка.

Ацетилцистеин влияет на метаболизм гистамина, поэтому не следует назначать длительную терапию пациентам с непереносимостью гистамина, поскольку это может привести к появлению симптомов непереносимости (головная боль, вазомоторный ринит, зуд).

При применении АЦ-ФС не следует допускать контакта препарата с металлами и резиной.

Легкий серный запах не является признаком изменения препарата, а специфичен для действующего вещества.

Во время лечения ацетилцистеином рекомендуется дополнительное употребление жидкости — это усиливает муколитический эффект.

Лекарственное средство содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять АЦ-ФС.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность . Известно, что клинические данные по применению ацетилцистеина у беременных ограничены. Существуют данные, что в исследованиях на животных не выявили прямого или косвенного негативного влияния на беременность, эмбриофетальное развитие, роды и постнатальное развитие.

Кормление грудью . Информация о проникновении в грудное молоко отсутствует.

Принимать препарат в период беременности или кормления грудью следует только после тщательной оценки соотношения польза/риск.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данные о негативном влиянии препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами отсутствуют.