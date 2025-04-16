Николаев (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
176,93
Экономия при брони: -5,75 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
188,78
Экономия при брони: -9,81 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
187,63
Экономия при брони: -9,87 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
189,74
Экономия при брони: -11,98 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
170,14
Экономия при брони: -17,29 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
173,30
Экономия при брони: -20,45 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90
Экономия при брони: -28,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
157,48
Экономия при брони: -7,53 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
169,74
Экономия при брони: -16,10 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
186,20
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
157,60
Экономия при брони: -4,75 грн