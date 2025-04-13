Харьков (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
184,91
Экономия при брони: -5,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
190,41
Экономия при брони: -11,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 31 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
176,57
Экономия при брони: -19,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
170,61
Экономия при брони: -14,27 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
162,03
Экономия при брони: -11,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн