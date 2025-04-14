Днепр (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
170,75
Экономия при брони: -12,33 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
173,02
Экономия при брони: -18,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
172,94
Экономия при брони: -12,19 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
162,66
Экономия при брони: -8,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
191,30
Экономия при брони: -11,68 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
169,85
Экономия при брони: -15,85 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
168,14
Экономия при брони: -8,77 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
84,23
Экономия при брони: -4,89 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
188,85
Экономия при брони: -10,05 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
166,16
Экономия при брони: -8,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
185,04
Экономия при брони: -9,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
166,91
Экономия при брони: -8,12 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 35 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
177,87
Экономия при брони: -11,22 грн