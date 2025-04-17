Винница (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
165,82
Экономия при брони: -10,32 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
170,72
Экономия при брони: -17,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
159,49
Экономия при брони: -5,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Ац-ФС таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №20
Асино Украина
181,90 грн